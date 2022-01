No politizar el proceso entrega-recepción, piden exfuncionarios del ayuntamiento de Puebla

Edgar Damián Romero Suárez, exsecretario general del ayuntamiento de Puebla y otros exservidores públicos exigieron al edil panista, Eduardo Rivera Pérez, que no politice el proceso entrega-recepción.

En conferencia de medios Romero Suárez, el exsíndico Gonzalo Castillo, la ex regidora Patricia Montaño y los actuales regidores de la fracción de Morena rechazaron que la ex edil haya incurrido en compras de último minuto, que haya dejado un déficit por 21 millones de pesos e incurrido en otras anomalías graves como descompostura de videocámaras de vigilancia, como lo denunció el alcalde Eduardo Rivera Pérez.

Expuso que las adquisiciones durante las últimas semanas de la administración pasada estaban debidamente previstas, por lo que no se trató de una situación de último momento.

“No hay tales compras de pánico. Fue un discurso que constantemente difundieron los ex regidores panistas, quienes también dijeron que había un subejercicio pero nunca lo demostraron”, subrayaron.

El exfuncionario municipal afirmó que 70 por ciento de las más de 2 mil observaciones hechas a la gestión pasada en el proceso entrega recepción responden a temas menores como el desconocimiento de donde se encontraban aparatos como computadoras y hornos de microondas, las cuales ya fueron solventadas, por lo que este jueves entregaron la documentación correspondiente.

“En todas las observaciones hubo una clara deficiencia de fundamentación jurídica. Se relacionaban con conceptos como no sabemos donde está este documento o esta computadora y nosotros claramente contestamos”, expuso.

Sostuvo que los señalamientos respecto a las supuestas anomalías graves en el trienio de Claudia Rivera responden a la falta de resultados entregados por el ayuntamiento de Eduardo Rivera en los primeros meses de su administración.

“Estamos a punto de llegar a los 100 días y el ayuntamiento debería de enfocarse de comunicar a los ciudadanos cuáles han sido los avances de esos primeros 100 días de gobierno. Nosotros no tenemos un buen balance de estos y en su momento los regidores de Morena harán los señalamientos puntuales”, subrayó.

Respecto a la falta de un fondo de contingencias para hacer frente a las obligaciones de pago de la comuna por procesos judiciales perdidos, el ex secretario de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez afirmó que el ayuntamiento no está obligado a contar con dicha bolsa hasta que sea inminente el desembolso.

Incluso el exsíndico municipal, Gonzalo Castillo afirmó que el juicio por la indemnización de un particular por la expropiación de predios para la regularización de colonias en el cerro del Tezontepetl por un monto de 217 millones de pesos aún no está perdido, debido a que supuestamente se tramitó un amparo durante el trienio de Claudia Rivera que no se ha resuelto.