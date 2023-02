Ex diputado asume control de fiesta religiosa de San Pedro Cholula y excluye a autoridades tradicionales

El exdiputado perredista Abundio Sandre Popoca, nombrado por el párroco, tomó la coordinación de la Coronación Pontifica de la Virgen de los Remedios — que será realizada por el Vaticano—excluyendo a huehuetiachcas, tiachcas, principales y mayordomos de los diez barrios de San Pedro Cholula, tradición y sistema de cargos que tiene 480 años.

Las autoridades tradicionales, integrantes de los diez barrios de San pedro Cholula custodios del Santuario y de la Madre Santísima de los Remedios desde la época prehispánica y responsables históricos del ciclo festivo de la imagen, revelaron que se enteraron de que serían excluidos — del evento religioso — a través de un video publicado en redes sociales por Abundio Sandre Popoca, exdiputado suplente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de la LX Legislatura, en el que informó a cholultecas.

Al mismo tiempo que se promocionaba el político, sostenía que había recibido el nombramiento por parte del párroco Víctor Manuel Domínguez y Mundo, para coordinar acciones para que se realizara la Coronación Pontifica de la Virgen de los Remedios, trámite que debe ser autorizado por el papa Francisco, acudiendo al Vaticano.

Los habitantes que integran el sistema de cargos que cumplirán 480 años de realizar las Mayordomias de la Virgen de los Remedios (conocidas también como Circulares)—y que aún conservan como símbolo más antiguo el plato petitorio que está fechado en el año de 1668 — se pronunciaron contra la intromisión de políticos para involucrarse en las tradiciones, iglesias y el sistema de cargos que se conserva desde la época prehispánica, en la Colonia y hasta la fecha.

Tras celebrar una junta, los integrantes de los diez barrios se pronunciaron como autoridades tradicionales y como pueblos originarios, “Reiteramos nuestro total desacuerdo por esta discriminación, imposición, exclusión, autoritarismo. No queremos personas ajenas a nuestras tradiciones y costumbres como políticos y cronistas también entendemos que nuestro párroco no conoce nuestras tradiciones, sistema de cargos y templos, pero tampoco nos debe mantener excluidos para nombrar a políticos que tienen interés por la presidencia municipal de San Pedro Cholula o para ser regidores que representen a la Parroquia en Ayuntamiento de nuestro municipio”

“Nuestro párroco pudo haberlo nombrado al diputado, pero los diez barrios no. Sabemos que el párroco que representa nuestra Parroquia y fe desconoce nuestro sistema de cargos, nuestra estructura y organización, la responsabilidad que tenemos de la Virgen de los Remedios dentro de nuestro Sistema de Cargos y del Santuario”

En una segunda junta pastoral, se reunieron con el párroco Víctor Manuel Domínguez y Mundo, quien los trató de ignorantes advirtiendo que la Coronación — con esa coordinación—“se hacía porque se hacía”.

También, exigieron al secretario de Cultura, Sergio Vergara Berdejo la vigilancia a los cronistas de San Andrés y de San Pedro Cholula, pues en redes sociales han promovido la presencia del político, desconociendo las tradiciones, festividades religiosas y sistemas de cargos.

“El exdiputado Abundio Sandre Popoca que no tiene que pedir el nombramiento de nuevos cronistas en los pueblos donde Baja la Virgen de los Remedios, no tiene autorización por nuestra parte como barrios. Sabemos respetar autoridades religiosas, también sabemos respetar autoridades civiles y políticos pedimos respeto para los barrios a huehuetiachca, tiachcas, principales y mayordomos. Como pueblos originarios solicitamos se reconozcan nuestros derechos como diez barrios de San Pedro Cholula, nuestro párroco nos representa y es responsable de nuestra fe y evangelización, no representa a políticos y cronistas”