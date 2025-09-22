Ex convento de Santa Rosa, museo popular por su cocina de mayólica y su historia

El Museo de Arte Popular Ex-Convento de Santa Rosa está por cumplir 100 años de haber abierto sus puertas como recinto expositivo, un edificio que en el siglo XVII nació como beaterio de monjas dominicas, que luego fue dedicado a Santa Inés para después ser renombrado en honor de Santa Rosa de Lima, convirtiéndose años más tarde, tras las Leyes de Reforma, en un cuartel, en hospital psiquiátrico y para 1968 en una vecindad que albergó a más de un millar de personas.

Inaugurado el 20 de septiembre de 1926, a 99 años de funcionamiento, con sus diversas pausas y reacomodos, el actual Organismo Público Descentralizado (OPD) Museos Puebla conmemoró la fecha con diversos actos culturales, incluida una degustación de mole para seguir la tradición oral: que fue en su particular cocina tapizada de mayólica poblana en donde se creó, bajo la sazón de sor Andrea de la Asunción, este tradicional y representativo platillo de la gastronomía novohispana.

En su forma rectangular se ubican dos tornos de servicio, un área de refrigeración, además de pretiles, alacenas, braseros, lavaderos, pileta, hornos y fogones ocupados por utensilios de cocina como moleras, atoleras, cazuelas, cucharas, chimoleras y molcajetes.

Si bien esta versión es la más conocida, expertos señalan que el platillo no es producto de la casualidad, sino del resultado de un lento proceso culinario iniciado en la época prehispánica perfeccionado en tiempos coloniales, momento en que la cocina se enriqueció con sabores asiáticos y europeos.

Luego de la cocina, en el patio principal destaca su fuente central también cubierta de talavera.

En la historia del espacio es clave la fecha de su fundación en 1683 como beaterio de la Tercera orden de nuestro padre Santo Domingo, bajo la advocación de Santa Inés; el inicio de la construcción en 1685 por Miguel Raboso del monasterio y templo de Santa Rosa con proyecto del arquitecto Nicolás Castañeda; y la autorización de Carlos II y el papa Clemente XI en 1688 para que el beaterio sea un convento formal, pese a la negación del Consejo de Indias.

Asimismo, otras fechas clave son la proclamación en 1696 de la virgen de San Juan de los Lagos como patrona del beaterio; el término de la construcción del monasterio en 1697 a cargo del obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, y el traslado de las monjas al recinto; y la insistencia de los dominicos, en 1701, para que el beaterio sea convento formal.

Otras fechas refieren a 1740 cuando se inaugura el monasterio de Santa Rosa con una procesión de las beatas; la decoración que el arzobispo Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu hizo en 1784 del coro alto y bajo, del interior del claustro, de la portería y de la cocina; y la exclaustración suscitada en 1861, debido a las Leyes de Reforma, que llevó a fraccionar la enorme extensión del convento.

Ubicado entre la 12 y la 14 Poniente, sobre la 3 Norte, en pleno Centro Histórico de la ciudad, el llamado Museo de Arte Popular Poblano llamado así en 1973 y para 2028 Museo de arte popular ex convento de Santa Rosa resalta además por la serie de frescos pintados en la antigua portería alusivos a las devociones y santos propios de la orden de Santo Domingo, que fueron hechos –según cronistas- en 1746.