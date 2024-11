Evita Sheinbaum hablar de actuación de gobierno español: “la solidaridad, por encima de todo”

“En estos momentos, la solidaridad está por encima de todo, es momento de solidarizarnos”, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al rechazar hacer alguna aseveración sobre el actuar de las autoridades de España para responder a la tragedia tras el paso del fenómeno natural Depresión Aislada de Niveles Altos (DANA).

Ante pregunta sobre la respuesta que dio la corona española y el gobierno de la nación ibérica, la jefa del Ejecutivo mexicano insistió en que es momento de solidarizarse.

“Al pueblo español y, en particular a Valencia y otros lugares donde vivieron esta terrible tragedia, toda nuestra solidaridad, y el apoyo que puedan necesitar de México siempre va a estar ahí (…) No creo que sea el momento para hablar de las autoridades españolas, toda nuestra voz tiene que estar en la solidaridad a todo. Hay unos temas (diferencias con México), pero eso no quita que la solidaridad esté por encima de todo, es momento de solidarizarnos”, enfatizó.

La DANA azotó hace unos días el sureste de España, sobre todo en la zona de Valencia y de Castilla-La Mancha, dejando hasta ahora más de 200 muertos, pero se estima que la cifra pueda ser aún mayor debido a que hay cientos de desaparecidos.

En la mañanera de este lunes, la mandataria indicó que desde el primer momento el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente ha estado al pendiente de la situación en España. “Toda nuestra solidaridad y apoyo”, reiteró.

