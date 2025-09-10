Arranca revista vehicular en Tehuacán; revisarán 2 mil 800 unidades

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) iniciará la revista vehicular en Tehuacán del 17 al 26 de septiembre, con la revisión de 2 mil 800 unidades de transporte provenientes de municipios de la región. Juan Manuel Vega Rayet, subsecretario de Transporte y Vías de Comunicación, convocó a todos los concesionarios de taxis y colectivos a acudir a la Unidad Deportiva Sur entre las 9:00 y 18:00 horas con sus documentos originales para integrar un padrón digital que modernice los trámites del sector.

Vega Rayet aclaró que incluso los propietarios de vehículos de modelo atrasado deben presentarse, ya que podrán acceder a un financiamiento del 20 por ciento del enganche, con pagos a 48 meses, para renovar sus unidades si cumplen los requisitos establecidos en su tarjetón de servicio. Los beneficiarios podrán elegir proveedor.

El subsecretario enfatizó que quienes no acudan serán dados de baja definitivamente del sistema estatal y perderán todo derecho como concesionarios. Las unidades que aprueben recibirán un holograma y podrán iniciar el reemplacamiento en un lapso de tres o cuatro días.

La revisión abarca vehículos de Tehuacán y municipios como Ajalpan, Altepexi, Caltepec, Chapulco, Nicolás Bravo, Santiago Miahuatlán, Coxcatlán, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec de Porfirio Díaz, Tepanco de López, Vicente Guerrero, Zinacatepec, Zoquitlán y Zapotitlán Salinas.

Este ejercicio permitirá actualizar y depurar el padrón regional en un universo de 35 mil unidades, con la finalidad de modernizar los procesos y ofrecer trámites en línea para 2026. La SMT advirtió que la ausencia en la revisión conlleva la pérdida de derechos como concesionario y la eliminación del registro.