Evangelista lleva un mes en Puebla sin un plan para reorganizar a Morena, denuncia Mario Bracamonte

Mario Bracamonte González, quien se encuentra al frente de la dirigencia de Morena en Puebla, criticó que el enviado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) Carlos Alberto Evangelista Aniceto carece de un plan de acción para cumplir las funciones que le fueron encomendadas de iniciar la unificación y reestructuración del partido rumbo a la elección de 2021.

En entrevista con La Jornada de Oriente, también lo acusó de estar más concentrado en la función que desempeña en el CEN como secretario Anticorrupción, ya que en las últimas semanas se ha enfocado en la auditoría que se inició contra la secretaria General del partido de izquierda, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, por la compra de inmuebles.

​Explicó que la elaboración del plan de acción es una responsabilidad de todos los integrantes del CEN que fueron comisionados en los estados para reorganizarlos, por lo que requirió esa información a Evangelista en una reunión que sostuvo con él.

“Yo le pedí algún plan, pero no tiene. No hay organización, no hay estructura y no hay nada, por lo que le propuse que se realizara (ese análisis) para que podamos hablar de algo en concreto”, relató.

Dijo desconocer cuándo estará listo el documento pero consideró urgente su presentación, pues Evangelista lleva un mes en el cargo y en el interior de Morena se estima que se mantenga en esa posición dos meses más.

El 22 de mayo pasado, el CEN pidió a Evangelista integrar una comisión en Puebla que tendrá la responsabilidad de preparar al partido a fin de hacer frente a la elección de 2021.

Según el acuerdo del nombramiento, la comisión coadyuvará con el CEN en organizar el trabajo territorial y reactivar los comités de protagonistas del cambio, bajo el principio de fortalecer las estructuras de defensa y promoción del voto.

De acuerdo con los lineamientos para la conducción de los enviados del CEN en los estados, que fijó la presidente del Consejo Nacional de Morena, Bertha Elena Luján Uranga, estos funcionarios partidistas deben hacer un diagnóstico de las condiciones políticas externas y las que privan al interior de Morena, antes de presentarse ante los liderazgos locales.

Con base en el diagnóstico, el lineamiento establece que los enviados tendrán que trazar una línea de acción “que incorpore a todos en la medida de lo posible, en la perspectiva de fortalecer la unidad frente al 2021”.