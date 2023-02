Evade líder nacional de la Coparmex el tema de García Luna

José Medina Mora Icaza, presidente en el país de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), evadió ahondar en el caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, y actualmente preso en Estados Unidos por trabajar para el cártel de Sinaloa; dijo que estos temas “no se deben de politizar”.

En su visita a Puebla para la toma de compromiso del Consejo Directivo de la Coparmex para al periodo 2022-2024, el líder del sindicato patronal argumentó no tener detalle del proceso porque se lleva a cabo en la unión americana, por lo cual no tendría mucho que opinar.

Interrogado sobre si Felipe Calderón, expresidente de México debería ser también investigado, solo indicó que cualquier persona que cometa un delito debe ser denunciado e indagado.

“Fue juzgado en Estados Unidos, no tenemos detalle de cómo es el proceso, no tendría nada más que opinar. Cualquier ciudadano que comenta un delito en este país debe ser investigado, si hay algún delito, pues que se denuncie, pero a cualquier persona, no se deben politizar estos temas porque entonces se pierde realmente el sentido de la ley y la justicia”, comentó en conferencia de prensa.