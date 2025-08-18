Domingo, agosto 17, 2025
NoticiasInternacional

Europa y secretario de la OTAN se unirán a Zelensky para reunión con Trump

El presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky. Foto Afp
El presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky. Foto Afp
La Jornada

Kiev. Mandatarios europeos y el secretario general de la OTAN anunciaron este domingo que acompañarán al presidente Volodymir Zelensky a Washington para las conversaciones con Donald Trump sobre el fin de la guerra de Rusia en Ucrania, con la posibilidad de garantías de seguridad de Estados Unidos ahora sobre la mesa de negociaciones.

Los gobernantes de Francia, Reino Unido y Alemania se están uniendo en torno al líder ucranio tras su exclusión de la cumbre de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin. Su promesa de estar al lado de Zelensky en la Casa Blanca este lunes es un aparente esfuerzo para asegurar que la reunión vaya mejor que la última en febrero, cuando Trump reprendió a Zelensky en un acalorado encuentro en el Despacho Oval.

“Los europeos temen que se repita la escena del Despacho Oval y por eso quieren apoyar a Zelensky sin reservas”, afirmó el general francés retirado Dominique Trinquand, ex jefe de la misión militar francesa ante la ONU. “Es una lucha de poder y una posición de fuerza que podría funcionar con Trump”.

En una conferencia de prensa en Bruselas con Zelensky, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que el bloque europeo “agradece la disposición del presidente Trump para contribuir a garantías de seguridad similares al Artículo 5 para Ucrania. Y la coalición de los voluntarios, que incluye a la Unión Europea, está lista para hacer su parte”.

Von der Leyen fue acompañada este domingo por el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller federal alemán Friedrich Merz al anunciar que participarán en las conversaciones de este lunes en la Casa Blanca, al igual que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La muestra de apoyo de los dirigentes europeos podría ayudar a aliviar las preocupaciones en Kiev y en otras capitales de Europa de que Ucrania corre el riesgo de verse obligada a aceptar un acuerdo de paz que Trump dice querer negociar con Rusia.

Neil Melvin, director de seguridad internacional en el Instituto Real de Servicios Unidos (RUSI) en Londres, señaló que los mandatarios europeos están tratando de “dar forma a esta agenda en rápida evolución”. Tras la cumbre de Alaska, la idea de un alto el fuego parece casi abandonada, con la narrativa cambiando hacia la agenda de Putin de asegurar que Ucrania no se una a la OTAN ni a la Unión Europea.

Puedes leer: Destaca Trump “grandes avances” con Rusia para un acuerdo de paz en Ucrania

Temas

Más noticias

Internacional

Inicia TSE de Bolivia conteo de votos tras el cierre de urnas

La Jornada -
La Paz. Las mesas electorales cerraron este domingo en Bolivia, tras ocho horas de votación en las elecciones generales, e inició el conteo de...
Internacional

“Estoy plantando comida, no odio”: Lula envía recado a Trump

La Jornada -
Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirigió este fin de semana a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un...

Últimas

Últimas

Relacionadas

“Estoy plantando comida, no odio”: Lula envía recado a Trump

La Jornada -
Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirigió este fin de semana a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un...

Miles protestan en 300 ciudades de EU contra “manipulación electoral” de Trump

La Jornada -
Nueva York y Washington. Miles de personas participaron este sábado en más de 300 eventos de protesta alrededor de Estados Unidos contra el esfuerzo...

Rusia exigió en la cumbre de Alaska el control total de 2 regiones ucranianas para frenar la guerra: prensa

La Jornada -
Washington. El presidente estadounidense Donald Trump apoya la propuesta rusa de tomar el control total de dos regiones ucranianas, Donietsk y Lugansk –conocidas como...

Más noticias

Inicia TSE de Bolivia conteo de votos tras el cierre de urnas

La Jornada -
La Paz. Las mesas electorales cerraron este domingo en Bolivia, tras ocho horas de votación en las elecciones generales, e inició el conteo de...

“Estoy plantando comida, no odio”: Lula envía recado a Trump

La Jornada -
Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirigió este fin de semana a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un...

Ejército israelí mata 42 personas en toda Gaza: defensa civil

La Jornada -
Gaza. Al menos 42 palestinos murieron hoy domingo en ataques israelíes en toda la Franja de Gaza, dijo la Defensa Civil gazatí. El portavoz de...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025