Europa y secretario de la OTAN se unirán a Zelensky para reunión con Trump

Kiev. Mandatarios europeos y el secretario general de la OTAN anunciaron este domingo que acompañarán al presidente Volodymir Zelensky a Washington para las conversaciones con Donald Trump sobre el fin de la guerra de Rusia en Ucrania, con la posibilidad de garantías de seguridad de Estados Unidos ahora sobre la mesa de negociaciones.

Los gobernantes de Francia, Reino Unido y Alemania se están uniendo en torno al líder ucranio tras su exclusión de la cumbre de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin. Su promesa de estar al lado de Zelensky en la Casa Blanca este lunes es un aparente esfuerzo para asegurar que la reunión vaya mejor que la última en febrero, cuando Trump reprendió a Zelensky en un acalorado encuentro en el Despacho Oval.

“Los europeos temen que se repita la escena del Despacho Oval y por eso quieren apoyar a Zelensky sin reservas”, afirmó el general francés retirado Dominique Trinquand, ex jefe de la misión militar francesa ante la ONU. “Es una lucha de poder y una posición de fuerza que podría funcionar con Trump”.

En una conferencia de prensa en Bruselas con Zelensky, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que el bloque europeo “agradece la disposición del presidente Trump para contribuir a garantías de seguridad similares al Artículo 5 para Ucrania. Y la coalición de los voluntarios, que incluye a la Unión Europea, está lista para hacer su parte”.

Von der Leyen fue acompañada este domingo por el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller federal alemán Friedrich Merz al anunciar que participarán en las conversaciones de este lunes en la Casa Blanca, al igual que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La muestra de apoyo de los dirigentes europeos podría ayudar a aliviar las preocupaciones en Kiev y en otras capitales de Europa de que Ucrania corre el riesgo de verse obligada a aceptar un acuerdo de paz que Trump dice querer negociar con Rusia.

Neil Melvin, director de seguridad internacional en el Instituto Real de Servicios Unidos (RUSI) en Londres, señaló que los mandatarios europeos están tratando de “dar forma a esta agenda en rápida evolución”. Tras la cumbre de Alaska, la idea de un alto el fuego parece casi abandonada, con la narrativa cambiando hacia la agenda de Putin de asegurar que Ucrania no se una a la OTAN ni a la Unión Europea.

