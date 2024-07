Eurocopa para España, suspenso en Miami

Culminó ayer la insólita simultaneidad de los dos máximos torneos continentales de selecciones con una final en Berlín y otra en Miami. Como era de esperar se vivieron en un clima de pasión y a estadios llenos. Por desgracia, la desorganización USAConmebolesca –gringorrocambolesca– retrasó de tal manera la final americana que el cierre de esta columna nos ha pillado sin que haya aún definición, luego de 90´ extenuantes en que los colombianos desperdiciaron oportunidades de oro y los argentinos, más frescos y enteros, parecen ser los abocados a vencer. Porque si bien Messi tuvo que retirarse lesionado, DiMaría está dando un partidazo mientras Colombia, que jugó un primoroso primer tiempo, lleva un buen rato pidiendo la hora cuando la prórroga que está a punto de empezar.

Sentimos mucho no poder comentar la terminación de este partido, sin duda el más dramático de una Copa América llena de altibajos. Y con los dos mejores en liza.

Estadio Olímpico de Berlín: España 2-1 Inglaterra. Aun sin Rodri, lesionado en el primer tiempo, pero con un Nico Williams gigantesco por izquierda, el futbol le hizo justicia a España, único equipo que hoy le hace honor al juego de ataque, tan escamoteado por chicos y grandes. En la final de Berlín, la víctima de la Roja fue Inglaterra, que precisamente basa su estrategia en el conservadurismo más agudo, ocho o nueve atrás y uno o dos a la caza del contragolpe.

Si los británicos impusieron su pérfido estilo en los primeros 45´, el tanto abridor de Williams nada más iniciado el complementario tras un tejido finísimo por la derecha con servicio matador de Yamal (48´) obligó a los de Southgate a abrir sus líneas en busca del empate. España pudo golear entonces a favor de esos espacios que la táctica inglesa se especializa en negar pero que se vieron obligados a conceder al verse en desventaja, sólo que afloró la novatez de Yamal y la torpeza de Morata para malograr sendos fusilamientos, por no hablar del balazo de Nico a milímetros del poste y un par de salvadas de Pickford, precursoras del gol de Palmer muy bien asistido por Bellingham en su única jugada útil del partido (72´). El empate le permitió a Inglaterra volver al retroceso y el contragolpe, menos mal que España se las arregló para sorprenderlos en un asalto por la banda zurda para que el centro de Williams lo rematara Oyarzábal en disputada barrida de Stones. Iban 87´, y aunque los británicos pudieron igualar en seguida a la salida de un córner, Olmo salvó sobre la raya y España alcanzó por cuarta vez el título continental adelantándose a Alemania, que ha sido campeón tres veces, todas ellas durante el siglo pasado.

Semifinales. Ambos torneos las programaron entre martes y miércoles, con los resultados que a continuación se comentan, primero el USA 2024 y luego la Eurocopa.

Argentina 2-0 Canadá. Era muy improbable que los canadienses sorprendieran por segunda vez a Argentina como en el primer tiempo del partido inaugural… y sin embargo lo hicieron, reiterativos hasta en lo de desperdiciar un par de claras ocasiones de gol. En vista de lo cual el vigente campeón, repuesto del susto, no tuvo problemas para salir adelante, supo administrar energías y con un gol en cada tiempo liquidó la cuestión (Álvarez, 23´; Messi, 51´). Lio Messi, sin marca, se movió a sus anchas y gobernó los ataques ches, poco frecuentes porque la albiceleste se refugió como es ya su costumbre en los rigores de la marca y la desagradable moda de la posesión.

Colombia 1-0 Uruguay. Auténtica final adelantada, cuya dureza sin duda castigó físicamente a dos equipos que derrocharon hasta la última gota de sudor en un duelo sin florituras pero no exento de grandeza, marcado por la expulsión del lateral colombiano Muñoz (45+1´: golpeó en la cara a Giménez, que acaba de faulearlo). Para entonces ya ganaba Colombia (Lerma, 40´) y a preservar esa magra ventaja se dedicaron sus diez bravos sobrevivientes el resto del partido. Donde pudo más la heroica defensa de los cafetaleros que el ímpetu y la precipitación charrúas. En el arrebatado tramo final Luis Suárez, recién llegado al partido, estrelló un derechazo cerca del vértice de la portería muy bien defendida por Camilo Vargas, y Matheus Uribe, al contragolpe, desperdició miserablemente dos fusilamientos clarísimos con el gol del remache a su disposición.

Al final, épica victoria colombiana, con el inconveniente de la obligada suspensión del expulsado Daniel Muñoz, puntal del equipo, y jugadores clave como Ríos y Luis Díaz físicamente deshechos, mientras Argentina, el otro finalista, los aguardaba entera y fresca, tras recorrer un camino de rosas, sólo enturbiado a ratos por el estéril empuje de Ecuador.

España 2-1 Francia. Nos preguntábamos cómo jugaría la Francia de Deschamps cuando se viera abajo en el marcador. Contra España, en Múnich, se había adelantado muy pronto (Muani, 8´) y todo parecía apuntar hacia una más de sus tediosas sesiones de posesión retrasada y eventuales contragolpes. Pero la Roja no lo permitió. Un jugador de 16 años, Lamine Yamal, coronó rauda diagonal por derecha con un misil al ángulo contrario desde fuera del área al que no le hubieran llegado ni dos Muniac (21´); no soltaron los hispanos el hilo mágico de su tocar, tocar y tocar con marcada vocación ofensiva, y antes de cuatro minutos Dani Olmo los había puesto en ventaja (25´) ¿Conoceríamos al fin la capacidad del poderoso ataque francés, aprovechando la ausencia de Carvajal, suspendido por aquella tarjeta roja contra Alemania, y más tarde la de su suplente Jesús Navas, lesionado?

Nada de eso. Ni Mbappé ni los suyos pudieron comprometer la firmeza de un equipo que puso el balón contra el piso y lo hizo circular sin prisa pero sin pausa de un lado a otro, y audacia de los chavales Yamal y Williams y la maestría del infalible Rodri. De modo que ese equipo español menguado pero fiel a su estilo anuló con personalidad y juego a una Francia tan cuajada de figuras como tibia y avara de futbol, que nunca se acercó al empate ni aun recurriendo de urgencia a Greizmann, Barcola, Camavinga y Giroud, menuda banca.

Inglaterra 2-1 Holanda. No les sirvió de mucho a los holandeses el temprano gol de Simons (6´) porque casi enseguida igualaba Kane desde el punto de penalti (13+5´ por las dilaciones del VAR), luego de una falta innecesaria de Dumfries sobre el propio Harry. Lo que siguió fue una vuelta a las precauciones del juego parado y lateral por ambos bandos –roto por sendos remates al palo de Foden y Dumfries en el primer tiempo—; y cuando el soso espectáculo amenazaba con prolongarse en la prórroga, un último atrevimiento en el área naranja del recién ingresado Watkins convertiría a Inglaterra en finalista (90+3´).

Jornada 2. Como el futbol mexicano anda de cabeza a nadie debe extrañar que dé princiio a su miniliga antes que nadie, al cabo de lo que se trata es de funcionar como apéndice de la MLS y pronto llegará la interrupción para que los equipos de ambas federaciones hermanas se midan entre sí.

Por lo pronto, el Puebla pagó su tributo de pobreza en Aguascalientes, donde el Necaxa no encontró oponente y nos cascó un 4-1 rotundo con triplete del colombiano Cambindo (aquí tiene la Femexfut otro nacionalizable, una vez quemado el cartucho de Julián Quiñones y aprovechando que ya se perfila Javier Aguirre como probable reemplazante de Jimmy Lozano, siendo el Vasco un especialista en ponerles la camiseta del tri a extranjeros apresuradamente convertidos en ciudadanos mexicanos).

Ahora que, para goliza, la que el Cruz Azul fue a meterle al Monterrey en territorio regio, un 4-0 pavoroso que de nuevo puso a soñar a los partidarios del cemento, como si no tuvieran decepciones de sobra para aprender a andarse con cuidado. Mientras tanto, el América se estrenó como huésped del estadio Azul clavándole insípido 3-1 al Querétaro, en cualquier caso preferible al escarmiento que los Xolos de Juan Carlos Osorio le aplicaron al Guadalajara (4-2), orgía de goles que no inmutó a Pachuca y León, quienes, buenos hermanitos al fin y al cabo, se declararon satisfechos con firmar un magro 0-0.

Más resultados: Mazatlán 2-2 San Luis, Atlas 1-1 Tigres, Toluca 3-2 Juárez, Santos 1-1 Pumas. Líderes con 6 van Cruz Azul y Tijuana, colero absoluto el Querétaro, sin puntos.

Alcaraz, también rey de Wimbledon. Día redondo para España, cuyo emergente campeón de tenis Carlos Alcaraz arrasó con el veteranísimo Nole Djokovic en la final de Wimbledon (6-2, 6-2, 7-6 en 2 horas 26´).