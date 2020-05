Sin dar detalles, el gobernador dio a conocer que se preparan nuevas acusaciones penales contra Eukid Castañón

Nuevas investigaciones ministeriales en contra de quien fue el principal operador político del exgobernador Rafael Moreno Valle, Eukid Castañón Herrera, reveló el gobernador Luis Miguel Barbosa.

El mandatario poblano se reservó los delitos por los que sería acusado el también ex diputado federal.

Asimismo, manifestó que desconoce el avance de las investigaciones que derivaron en cuatro cateos realizados en domicilios del también ex funcionario federal donde se encontró material ilegal y equipo de comunicación.

“Son asuntos que son de la competencia de la FGE. No tengo información sobre su contenido, es de absoluta secrecía. No puedo dar información de nada porque no la tengo”.