EU estaría cometiendo ejecuciones extrajudiciales en ataques a embarcaciones, advierte ONU

Ginebra. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU instó este lunes a Estados Unidos a investigar la legalidad de sus ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, y advirtió que hay “fuertes indicios” de que constituyen ejecuciones extrajudiciales.

Estados Unidos lanzó en las últimas semanas una ofensiva militar contra naves que afirmaban transportar droga, que ha dejado al menos 76 muertos. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, reportó este lunes un nuevo ataque en aguas internacionales del Pacífico contra dos embarcaciones “que transportaban narcóticos”, que dejaron seis muertos.

El alto comisionado Volker Turk afirmó en una entrevista con AFP que, por lo que se sabe, “estos casos violan el derecho internacional en materia de derechos humanos”.

Para Turk, Estados Unidos presenta los ataques como parte de “operaciones contra la droga”, pero en este tipo de dispositivos no se deberían “plantear cuestiones de guerra o conflicto o derecho internacional humanitario”.

El alto comisionado considera que estas acciones deberían ser vistas como “operaciones para la aplicación de la ley”, que entran en el ámbito del derecho internacional, y en estos casos “el uso de la fuerza letal debe ser extremadamente limitado”.

“Tiene que ser el último recurso ante un ataque inmediato”, afirmó, subrayando que “eso no es lo que estamos viendo”. “Pido al gobierno estadOunidense que investigue en primer lugar, porque deben preguntarse: ¿se trata de violaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos? ¿Son ejecuciones extrajudiciales?”, declaró Turk.

“Hay fuertes indicios de que lo son, pero deben investigarlo”, insistió el alto comisionado. El presidente Donald Trump declaró a principios de octubre, en una carta al Congreso, que el país está en “conflicto armado contra los cárteles de la droga de América Latina” para justificar los ataques.

