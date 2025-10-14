EU, Egipto, Qatar y Turquía firman declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza

Sharm El Sheij. Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía firmaron este lunes una declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza, días después del inicio de la tregua entre Israel y el movimiento islamista Hamas.

“El documento detallará normas y disposiciones, entre otras muchas cosas”, declaró Trump antes de firmar, repitiendo dos veces que “se va a cumplir“, pero sin dar más detalles sobre el texto refrendado durante una breve cumbre internacional sobre Gaza en el balneario egipcio de Sharm el Sheij, en el Mar Rojo.

No está claro si la propuesta será cumplida a cabalidad ante la falta de garantías. El pasado domingo 12 de octubre, en la víspera de la liberación de rehenes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que la ofensiva “no ha terminado”. Sin embargo, preguntado por la prensa al respecto, el estadounidense remarcó que el conflicto, según él, es parte del pasado, informó France 24.

