Lunes, octubre 13, 2025
NoticiasInternacional

EU, Egipto, Qatar y Turquía firman declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza

El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani (izq.), y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante la ceremonia de saludos en la Cumbre de Paz de Gaza en Sharm El-Sheikh, el 13 de octubre de 2025. Foto Afp
El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani (izq.), y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante la ceremonia de saludos en la Cumbre de Paz de Gaza en Sharm El-Sheikh, el 13 de octubre de 2025. Foto Afp
La Jornada

Sharm El Sheij. Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía firmaron este lunes una declaración como garantes del acuerdo sobre Gaza, días después del inicio de la tregua entre Israel y el movimiento islamista Hamas.

Puedes leer: Turquía presionó para impedir la presencia de Netanyahu en cumbre sobre Gaza

“El documento detallará normas y disposiciones, entre otras muchas cosas”, declaró Trump antes de firmar, repitiendo dos veces que “se va a cumplir“, pero sin dar más detalles sobre el texto refrendado durante una breve cumbre internacional sobre Gaza en el balneario egipcio de Sharm el Sheij, en el Mar Rojo.

No está claro si la propuesta será cumplida a cabalidad ante la falta de garantías. El pasado domingo 12 de octubre, en la víspera de la liberación de rehenes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que la ofensiva “no ha terminado”. Sin embargo, preguntado por la prensa al respecto, el estadounidense remarcó que el conflicto, según él, es parte del pasado, informó France 24.

Consulta: Desecha Israel 9 de cada 10 denuncias por crímenes de guerra o abusos en Gaza

Temas

Más noticias

Internacional

Venezuela anuncia el cierra de sus embajadas en Noruega y Australia

La Jornada -
Afp y Ap Oslo. Venezuela anunció el lunes el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia, y la apertura en Zimbabue y Burkina Faso como...
Internacional

“Nos tuvieron en un matadero”: palestinos liberados denuncian torturas brutales en cárceles israelíes

La Jornada -
la redacción Tras el intercambio de rehenes por parte de Israel y Hamas este lunes, varios de los detenidos recién liberados condenaron las cárceles israelíes...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Venezuela anuncia el cierra de sus embajadas en Noruega y Australia

La Jornada -
Afp y Ap Oslo. Venezuela anunció el lunes el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia, y la apertura en Zimbabue y Burkina Faso como...

“Nos tuvieron en un matadero”: palestinos liberados denuncian torturas brutales en cárceles israelíes

La Jornada -
la redacción Tras el intercambio de rehenes por parte de Israel y Hamas este lunes, varios de los detenidos recién liberados condenaron las cárceles israelíes...

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...

Más noticias

Venezuela anuncia el cierra de sus embajadas en Noruega y Australia

La Jornada -
Afp y Ap Oslo. Venezuela anunció el lunes el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia, y la apertura en Zimbabue y Burkina Faso como...

“Nos tuvieron en un matadero”: palestinos liberados denuncian torturas brutales en cárceles israelíes

La Jornada -
la redacción Tras el intercambio de rehenes por parte de Israel y Hamas este lunes, varios de los detenidos recién liberados condenaron las cárceles israelíes...

Nobel de Economía reconoce trabajos sobre el impacto de la tecnología y la innovación

La Jornada -
Estocolmo, Suecia.- El estadounidense-israelí Joel Mokyr, el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt se alzaron este lunes con el Nobel de Economía...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025