EU debe aclarar la captura de ‘El Mayo’, urge López Obrador

El tabasqueño apuntó que tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Relaciones Exteriores están en comunicación con los representantes de la Casa Blanca a fin de tener más información al respecto.

Remarcó que tiene absoluta certeza que en esta acción no participaron integrantes de las fuerzas armadas de México.

Sostuvo que se han enviado más elementos de las fuerzas armadas (desde el fin de semana) para evitar posibles enfrentamientos en aquella región tras la captura del capo.

Apeló además a la responsabilidad de los pobladores para evitar enfrentamientos violentos.

“No hay hasta ahora, y deseo que eso no suceda, no hay ningún indicio de enfrentamientos (…) No hay nada extraño, excepcional en toda la región. Y espero que no tengamos ningún problema, porque confío mucho en la responsabilidad de todos, la responsabilidad de la gente”.