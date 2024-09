EU, cómplice de los narcos y la violencia en Sinaloa: AMLO

Estados Unidos es corresponsable de la situación de confrontación e inestabilidad que hay en Sinaloa tras el secuestro y traslado a ese país del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada sin conocimiento de México, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es necesario que vayan internalizando que no se puede actuar así, sin tomar en cuenta al gobierno de México. No puede haber una relación de cooperación cuando se toman medidas unilaterales; no puede aceptarse eso .