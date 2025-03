EU bombardea a hutíes en Yemen

Dubái. Nuevos bombardeos fueron lanzados presumiblemente por Estados Unidos contra Yemen la madrugada del sábado, los cuales mataron a por lo menos una persona, de acuerdo con reportes de prensa. En tanto, el ejército estadunidense reconoció haber bombardeado anteriormente un sitio militar en el corazón de Saná, una región controlada por los rebeldes hutíes.

La dimensión de los daños y las posibles bajas no estaba clara por el momento, aunque los ataques del sábado se suman a una noche intensa de bombardeos lanzados el viernes que parecieron particularmente intensos en comparación con otros días de la campaña militar estadounidense que comenzó el 15 de marzo. Una revisión de The Associated Press ha encontrado que la nueva operación estadunidense durante el gobierno del presidente Donald Trump parece más extensa que la realizada por el expresidente Joe Biden, ya que Estados Unidos ya no sólo ataca sitios de lanzamiento de proyectiles, sino que también ataca a personal de alto rango, además de arrojar bombas en ciudades.

Los ataques de la madrugada del sábado se registraron en múltiples áreas en Yemen bajo el control de los hutíes, incluida la capital, Saná, y las gobernaciones de Al Jawf y Saada, informaron medios controlados por los hutíes. Los ataques en Saada mataron a una persona e hirieron a otras cuatro, dijo la agencia de noticias SABA.

SABA identificó a la persona fallecida como un civil. Los combatientes hutíes y sus aliados a menudo no están uniformados. Algunos analistas creen que los rebeldes pueden estar dando cifras inexactas de las bajas, dado que los ataques han estado apuntando a sitios militares y de inteligencia dirigidos por ellos. Muchos de los ataques no han sido plenamente reconocidos por los hutíes, ni por el ejército estadunidense, y los rebeldes también controlan estrictamente el acceso en el terreno.

