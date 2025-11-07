Viernes, noviembre 7, 2025
EU asegura que Irán planeó asesinar a embajadora de Israel en México

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el complot contra la embajadora, Einat Kranz Neiger, estuvo activo durante la primera mitad de 2025.
Washington. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán conspiró para asesinar a la embajadora de Israel en México a partir de finales del año pasado, pero el esfuerzo fue contenido y no existe una amenaza actual, dijo un funcionario estadounidense este viernes.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el complot contra la embajadora, Einat Kranz Neiger, estuvo activo durante la primera mitad de 2025.

“El complot fue contenido y no representa una amenaza actual”, declaró el funcionario a Reuters.

“Esto no es más que el último de una larga historia de planes de ataque letales globales de Irán contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que discrepe con ellos, algo que debería preocupar profundamente a todos los países en los que hay presencia iraní”, añadió.

El funcionario declinó indicar cómo se frustró el complot u ofrecer más detalles sobre la operación. Estados Unidos y sus aliados han denunciado con frecuencia que Irán y sus representantes han tratado de lanzar ataques violentos contra los opositores de Teherán.

Los servicios de seguridad de Gran Bretaña y Suecia advirtieron el año pasado de que Teherán estaba utilizando a criminales en su representación para llevar a cabo sus ataques violentos en esos países, y Londres dijo que había desbaratado 20 complots vinculados a Irán desde 2022.

Una docena de otros países han condenado lo que llamaron un aumento en los complots de asesinato, secuestro y acoso por parte de los servicios de inteligencia iraníes.

Israel ha sido durante mucho tiempo un objetivo iraní, sobre todo después de que los israelíes se enzarzaran en una guerra aérea con Irán que incluyó el ataque de bombarderos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes en junio.

