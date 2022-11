Ética y empresa, binomio que unió a Fernando Savater y a Claudia Sheimbaum en Puebla

Para el filósofo español Fernando Savater (San Sebastián, 1947) las empresas y los empresarios deben actuar con ética, la cual “es la búsqueda de la alegría por la acción”. Del mundo empresarial, dijo ante la mirada atenta del publicó que abarrotó el auditorio del Museo Internacional del Barroco (MIB), hay que quitar la idea que el dinero es sucio y que de la ética no se puede sacar provecho económico, pues no están reñidos ambos mundos. De paso, expuso que el empresario debe tener la obligación de su riqueza y de devolverla a la sociedad.

Entre esos conceptos giró la charla y la presentación del libro Ética de la empresa que fue presentado la tarde noche de este viernes 4 de noviembre en Puebla, por invitación del gobierno estatal a través de la Secretaría de Economía, que provocó una conversación con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo, para quien en el gobierno actual y la llamada Cuarta transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la política tiene una dimensión ética.

En el MIB, museo que sigue en búsqueda de su carácter y definición a un lustro de su apertura, se dieron cita lectores de Savater -los mismos que al final se formaron para obtener la rúbrica del autor del emblemático libro Ética para Amador-, además de empresarios y miembros del gabinete estatal encabezados por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, presente en la primera fila.

Desde una pantalla, dispuesta para representantes de medios de comunicación y personas que no pudieron acceder al auditorio, desfilaron las ideas y los preceptos en torno al binomio economía y ética propuesto por Fernando Savater, considerado uno de los “10 intelectuales más influyentes de Hispanoamérica “quien aprovechó para decir que “Puebla es uno de esos lugares que quedan prendidos en el corazón”, y a que ella volvía tras nueve años para que su esposa Sara Torres conociera la arquitectura y probara la gastronomía de la ciudad.

Durante poco más de una hora, la mitad dedicada a hablar sobre su libro y la otra a opinar sobre preguntas previamente establecidas, el escritor, dramaturgo e incluso guionista de la serie de televisión Para leerte mejor señaló que en la sociedad hay figuras importantes: el santo, el héroe, el sabio y el emprendedor, este último “es imprescindible en la sociedad, de no tenerlo es una ciudad muerta”.

El también autor de El contenido de la felicidad prosiguió que las empresas deben de ser éticas, la cual no esta reñida con la ganancia, el provecho económico o el ser un empresario, sino más bien es un “buen negocio”, pues incluso en época de crisis grandes negocios se hundieron sin ética. “Un empresario que necesita estafar a sus clientes y maltratar a sus empleados para ganar dinero, no es un buen empresario”, aseguró.

Savater, también profesor de Filosofía en diversas universidades, y más tarde de Ética en la Universidad del País Vasco acotó que a los empresarios y empresas los debe regular el gobierno, porque están dentro de un sistema democrático, además de que toda riqueza debe ser social. En ese sentido, distinguió tras cualidades del empresario: la audacia, la justicia y la prudencia.

De paso, distinguió que antes, el empresario era un ser individual y arrogante. Hoy, en cambio, las empresas son consorcios económicos, donde colaboran muchos y en donde el empresario se ha socializado.

Consideró además que la brecha entre los ricos y pudientes y los mas desfavorecidos ha disminuido. Y si bien “ha disminuido mucho”, propuso que la educación sigue siendo aliada del desarrollo económico.

“Hay que dejar de preocuparnos del día a día por lo mediático y ver las cosas en el tiempo histórico. Las empresas tienen que dejar de ver la ganancia por sí misma y crear un sentido de vida a los trabajadores. Apostar por la economía o por el dinero que no produce nada y crea solo una apariencia de fuerza”, afirmó Savater.

A manera de respuesta, con un texto preparado al que dio lectura, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum señaló que como científica, ambientalista y jefa de gobierno sabe que es necesario participar en política para transformar la realidad.

Sobre la responsabilidad social de la empresa dijo que debe ser con su contexto, sus trabajadores, con la sociedad y el país, es decir, con el entorno y no solo consigo mismo. Acotó que en el libro resalta la función social del empresario, la de identificar necesidades colectivas y ofreces productos para satisfacerlas. Es un esfuerzo individual, afirmó, que persigue un bien común.

En la que fue su segunda visita a Puebla en tan solo una semana expuso que es sustantivo ir más allá de lo individual, y poner encima lo colectivo, además de construirse en la justicia y en dar mejores condiciones de vida. Acotó que reflexionar sobre ello es esencial para luchar contra las desigualdades sociales.

Sheinbaum Pardo señaló también que pensar en la ética como algo central de la convivencia social es necesario desarrollar una política activa que compatibilice el desarrollo de las empresas y la distribución de las riquezas.

“Para quienes participamos en la Cuarta transformación de la vida pública la política tiene en sí una dimensión ética muy importante pues permite la cooperación y la armonización entre intereses, que si solo siguieran su propia lógica plantearían enormes desafíos para la convivencia social”.

Concluyó, acompañada por Fernando Savater y el moderador Ángel Xolocotzi, que es necesario tomar una postura y partido para que la discusión no se quede en lo privado, pues la responsabilidad “solo se vuelve virtud cuando se asumen los compromisos si no no hay nada de que hacernos responsables” .

