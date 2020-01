Estudiantes y autoridades municipales se unen para combatir la violencia escolar

El gobierno de la ciudad de Puebla creó la Red de Niñas, Niños y Jóvenes Mediadores, iniciativa que forma a estudiantes de primaria y secundaria para desarrollar su capacidad de solucionar problemas mediante el diálogo y el consenso, convirtiéndolos en agentes de cambio y apoyo en su familia y comunidad.

A través de esta estrategia implementada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se realizaron más de 370 actividades lúdicas, pláticas, conferencias y talleres enfocados a sensibilizar a las y los alumnos sobre temas de prevención de violencia, así como a fortalecer sus habilidades de comunicación, asertividad y resiliencia dentro de sus núcleos escolares y familiares.

Con el trabajo coordinado entre cuerpos docentes, madres y padres de familia, estudiantes y autoridades municipales, se logró integrar 15 grupos de niños, niñas y jóvenes mediadores, siendo en total 180 alumnas y alumnos que ahora cuentan con información, herramientas y conocimientos para abordar y compartir temas como bullying, solución pacífica y alternativa de conflictos, mediación familiar y escolar, suicidio, cultura de la paz, entre otros.

En un comunicado, se informó que construir ejercicios de diálogo y mediación para enriquecer la toma de decisiones en diferentes sectores de la sociedad es prioridad de la administración local que encabeza la presidente Claudia Rivera Vivanco.

Por ello, el ayuntamiento de Puebla invirtió un millón 418 mil 764 pesos para la implementación de este Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg): Prevención de Violencia Escolar 2019, mismo que nutre y abona al proyecto Campus 100 por ciento Seguro, beneficiando así a 7 mil 108 estudiantes, 5 mil 760 padres y madres de familia y 400 docentes.

“Desde la SSC refrendamos el compromiso por combatir la inseguridad en las instituciones educativas y los hogares de las y los poblanos. Estas niñas, niños y jóvenes serán agentes de prevención en busca del bien común, aliados en los salones para que entre todos y todas podamos decir no más violencia”, destacó la alcalde.

Durante la ceremonia de reconocimiento a las nuevas y nuevos mediadores escolares, que actuarán en 12 instituciones educativas del municipio, Renata Serrano, Andrea Pérez, Anthony López y Julio Jiménez, estudiantes de las escuelas primaria Hermanos Serdán, centro escolar Manuel Espinoza Yglesias, secundaria técnica No. 38 y primaria Escudo Nacional, respectivamente, compartieron sus experiencias y coincidieron en el fortalecimiento de sus espacios de convivencia para mantenerlos libres de violencia.

Las 12 escuelas participantes en el proyecto de Prevención de Violencia Escolar Fortaseg son: Primaria Hermanos Serdán, Escudo Nacional, Secundaria Emma López Díaz, Telesecundaria Guillermo Jiménez Morales y Telesecundaria José María Pino Suárez.

Además de la Primaria Carmen Serdán, Secundaria Técnica No. 132, Telesecundaria Justo Sierra, Secundaria Técnica No. 38, Secundaria Técnica No.30 (turno matutino), Centro Escolar Manuel Espinoza Yglesias (turnos matutino y vespertino), y la Secundaria No. 4 Narciso Mendoza (turnos matutino y vespertino).

Este acto contó con la participación de María de Lourdes Rosales Martínez, secretaria de Seguridad Ciudadana; Mayte Rivera Vivanco, presidente del Sistema Municipal DIF; Ana Laura Martínez Escobar, regidora presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana; Francisco Quevedo Gallardo, representante del Comité Ejecutivo del SNTE; Jaime García Roque, secretario General del SNTE Sección 51, y Paulo Cesar Hernández Coronel, secretario de Vinculación Social del SNTE Sección 23.