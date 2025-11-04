Martes, noviembre 4, 2025
NoticiasEstado

Estudiantes del ITT denuncian amenazas armadas en su contra durante toma de autopista

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán mantienen paro de actividades desde hace 20 días en demanda de cambio directivo.
Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán mantienen paro de actividades desde hace 20 días en demanda de cambio directivo.
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán.— Tras más de 10 horas de mantener tomada la autopista Cuacnopalan-Oaxaca y liberada de pago para los automovilistas la caseta de peaje 76, estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) que se encuentran en paro de actividades decidieron retirarse del lugar la noche del lunes, luego de denunciar que recibieron amenazas directas de personas armadas.​

Los manifestantes lamentaron que, a pesar de la jornada de protesta, no hubo respuesta de la Dirección General de Institutos Tecnológicos (DGITT), por lo que este martes definirán las nuevas medidas a seguir dentro de un movimiento que ya suma 20 días de toma de instalaciones.​

Según expusieron, sujetos desconocidos se acercaron al punto donde se encontraban en la autopista y mostraron armas de fuego a los paristas, lo cual ocurrió no solo en una ocasión, por lo que optaron por levantar la manifestación por seguridad de todos los estudiantes que participaron en esa movilización.​

La demanda principal continúa siendo la destitución del director del plantelSergio Villafuerte Palavicini, a quien acusan de mantener una actitud cerrada al diálogo y de no atender las deficiencias que desde hace meses aquejan a la institución.​

Señalaron que, pese a haber entregado desde mediados de octubre un pliego petitorio con demandas concretas sobre infraestructura, equipamiento y transparencia en el manejo de recursos, no han recibido respuesta formal de la DGITT.​

El retiro de la autopista ocurrió entrada la noche, cuando los paristas advirtieron la presencia de hombres armados. Ante el riesgo, los jóvenes optaron por abandonar la zona y resguardarse nuevamente en las instalaciones del ITT, aunque aclararon que su decisión no representa una renuncia al movimiento, sino una medida para salvaguardar su integridad.​

Hoy anunciarán las acciones a seguir en esa lucha, desde el edificio de la institución, donde mantienen guardias las 24 horas del día, con el propósito de salvaguardar las instalaciones pese a que en días pasados el personal de seguridad privada que tiene contratada la dirección abandonó el lugar.​

Temas

Más noticias

Internacional

Qatar y seis países más rechazan cualquier forma de tutela externa en Gaza

La Jornada -
Estambul. Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán, Indonesia y Turquía pidieron ayer que la franja de Gaza sea gobernada exclusivamente por palestinos...
Nacional

México seguirá con su tradición humanista de otorgar asilo político: SRE

La Jornada -
Ciudad de México. El gobierno de México reiteró que continuará con su tradición humanista de otorgar asilo político a personas perseguidas políticas en otras...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:16

Tras casi 20 días de paro estudiantil, alumnos del ITT toman la autopista Cuacnopalan–Oaxaca

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) tomaron la mañana del lunes la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura de la caseta 76 Tehuacán, para...
00:02:16

Tras casi 20 días de paro estudiantil, alumnos del ITT toman la autopista Cuacnopalan-Oaxaca

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. – Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) tomaron este lunes la autopista Autopista Cuacnopalan‑Oaxaca, a la altura de la caseta 76 Tehuacán, ...

Alrededor de 15 heridos, dos de ellos graves en accidente en la Cuacnopalan-Oaxaca

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. – Un fuerte accidente ocurrido la noche de ayer jueves, en el kilómetro 36 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca dejó como saldo alrededor de...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025