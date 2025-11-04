Estudiantes del ITT denuncian amenazas armadas en su contra durante toma de autopista

Tehuacán.— Tras más de 10 horas de mantener tomada la autopista Cuacnopalan-Oaxaca y liberada de pago para los automovilistas la caseta de peaje 76, estudiantes del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) que se encuentran en paro de actividades decidieron retirarse del lugar la noche del lunes, luego de denunciar que recibieron amenazas directas de personas armadas.​

Los manifestantes lamentaron que, a pesar de la jornada de protesta, no hubo respuesta de la Dirección General de Institutos Tecnológicos (DGITT), por lo que este martes definirán las nuevas medidas a seguir dentro de un movimiento que ya suma 20 días de toma de instalaciones.​

Según expusieron, sujetos desconocidos se acercaron al punto donde se encontraban en la autopista y mostraron armas de fuego a los paristas, lo cual ocurrió no solo en una ocasión, por lo que optaron por levantar la manifestación por seguridad de todos los estudiantes que participaron en esa movilización.​

La demanda principal continúa siendo la destitución del director del plantel, Sergio Villafuerte Palavicini, a quien acusan de mantener una actitud cerrada al diálogo y de no atender las deficiencias que desde hace meses aquejan a la institución.​

Señalaron que, pese a haber entregado desde mediados de octubre un pliego petitorio con demandas concretas sobre infraestructura, equipamiento y transparencia en el manejo de recursos, no han recibido respuesta formal de la DGITT.​

El retiro de la autopista ocurrió entrada la noche, cuando los paristas advirtieron la presencia de hombres armados. Ante el riesgo, los jóvenes optaron por abandonar la zona y resguardarse nuevamente en las instalaciones del ITT, aunque aclararon que su decisión no representa una renuncia al movimiento, sino una medida para salvaguardar su integridad.​

Hoy anunciarán las acciones a seguir en esa lucha, desde el edificio de la institución, donde mantienen guardias las 24 horas del día, con el propósito de salvaguardar las instalaciones pese a que en días pasados el personal de seguridad privada que tiene contratada la dirección abandonó el lugar.​