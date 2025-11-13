Estudiantes del Tecnológico de Tlatlauquitepec vuelven a clases; SEP prometió no reprimir

Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec (ITSTL) retornaron este miércoles a las aulas, luego de que autoridades y alumnos firmaron una minuta de acuerdos que garantiza la no represión y el seguimiento a las denuncias presentadas durante el conflicto.

En contraste, en el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan (ITSSNA) los estudiantes cumplen 25 días de paro, en exigencia de la destitución de la directora y mejoras estructurales, sin que hasta ahora se haya alcanzado un acuerdo concreto.

En Tlatlauquitepec, ubicado en la Sierra Nororiental de Puebla, el paro de actividades presenciales se prolongó casi un mes, tras estallar el conflicto a finales de octubre por denuncias de acoso, nepotismo y malos manejos administrativos.

Sin embargo, tras varias reuniones con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP Puebla) y otras instancias, los estudiantes acordaron levantar la toma de instalaciones.

La SEP informó que, tras la limpieza de espacios y el establecimiento de un plan de recuperación académica, las clases presenciales pueden reanudarse plenamente.

En contraste, en Ajalpan (región de la Sierra Negra de Puebla), la protesta estudiantil inició el 13 de octubre y se mantiene vigente. Más de mil alumnos han participado en la toma de las instalaciones, demandando la salida de la directora Cecilia Valeria Pineda Cruz, a quien acusan de hostigamiento, falta de perfil académico, uso político de la institución y prácticas de represión contra estudiantes.

Los estudiantes han denunciado intimidación: el 5 de noviembre un grupo de personas armadas se presentó en el plantel, mientras una camioneta blanca los fotografiaba, según su versión.

Las mesas de diálogo instaladas por la SEP incluyen ambos planteles, pero el avance difiere: mientras en Tlatlauquitepec ya se establecieron acuerdos formales, en Ajalpan las negociaciones aún no han fructificado y el paro continúa sin fecha de cierre.

La SEP enfatizó que trabaja para que los estudiantes no pierdan el semestre y se recupere el ritmo académico.