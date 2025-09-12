Jueves, septiembre 11, 2025
Estudiantes de la BUAP rechazan intento de paro alentado por presuntos antorchistas

Alumnos y alumnas advirtieron de infiltrados antes de entrar a CU

Jóvenes intentaron reactivar la toma de Ciudad Universitaria en la BUAP, pero la protesta concluyó pacíficamente sin interrumpir actividades
Martín Hernández Alcántara

Este mediodía, un grupo de aproximadamente 30 jóvenes que presuntamente pertenecen a la organización Antorcha Campesina, intentaron reactivar la toma de Ciudad Universitaria y el paro en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), aprovechando una movilización para protestar por los hechos del pasado 8 de septiembre.

Sin embargo, la pretensión de los supuestos antorchistas fue rechazada por la mayoría de los alumnos y alumnas, quienes terminaron su protesta pacíficamente y se marcharon. Las actividades en CU nunca se interrumpieron y prosiguen con toda normalidad.

Fueron estudiantes que participaron del paro universitario a principios de año y que tomaron parte de la movilización este jueves, quienes aseguraron a La Jornada de Oriente que los muchachos que alentaron la toma del campus y una nueva huelga, pero fracasaron, pertenecen al movimiento antorchista.

Sobra decir que desde que la movilización inició, al filo de las 10:40 de la mañana afuera del edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, hasta que concluyó pasadas apenas las 14 horas en CU, los estudiantes no sólo lo clamaron, sino que demostraron en los hechos que su protesta fue pacífica y concentrada únicamente en su objetivo, no en la toma de instalaciones y mucho menos en un nuevo paro.

Cuando arribaron a la puerta 9 de Ciudad Universitaria, antes de entrar al inmueble, advirtieron los estudiantes que el lunes pasado ellos no cometieron ninguna agresión, sino que hubo gente infiltrada. Agregaron que tenían información de que dentro del campus había personas dispuestas para desatar la violencia y que no responderían a las agresiones.

La columna marchó dentro de CU ante la sorpresa y el azoro de otros estudiantes que los capturaron con sus teléfonos celulares. En la parte trasera de la Torre de Rectoría se realizó un mitin y ahí, los jóvenes que son identificados como antorchistas se apresuraron a proponer la toma de CU para reactivar el paro. La respuesta fue contundente: además de rechazar de viva voz ese planteamiento, los contingentes comenzaron a dispersarse, algunos, como el de la Facultad de Arquitectura, llevaron su protesta a la explanada del TUSA y otros más se marcharon.

Tras una media hora de gritos y consignas comenzó a llover y todos los estudiantes se retiraron.

