Estudiantes de Administración postulan a Ricardo Paredes como opositor a Lilia Cedillo

En el segundo día de nominaciones a la rectoría de la BUAP

Ricardo Paredes es postulado como opositor a la reelección de Cedillo en la Rectoría de la BUAP, en el segundo día de auscultaciones
Ricardo Paredes es postulado como opositor a la reelección de Cedillo en la Rectoría de la BUAP, en el segundo día de auscultaciones
Martín Hernández Alcántara

En el segundo día de nominaciones dentro del proceso de auscultación para renovar la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ha emergido una postulación opositora a la reelección de Lilia Cedillo Ramírez. Se trata de Ricardo Paredes Solorio, quien fue propuesto por estudiantes de la Facultad de Administración ante la Comisión de Auscultación que sesiona en el edificio Carolino.

Paredes Solorio fue director de la unidad académica cuyos educandos lo están candidateando y en el proceso anterior fue candidato a la titularidad de la administración central.

Hasta este mediodía, se han contabilizado 42 postulaciones formales y 5 mil 529 manifestaciones de respaldo de académicos y estudiantes.

De manera abrumadora, la mayor parte de los respaldos de estudiantes, académicos y personal administrativo se han manifestado a favor de que Lilia Cedillo Ramírez continúe al frente de la administración central de la máxima casa de estudios.

Integrantes de la comunidad del Complejo Cultural Universitario expresaron su apoyo a la actual rectora, lo mismo que integrantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

De la Facultad de Filosofía y Letras, académicas y estudiantes llevaron al edificio Carolino, donde sesiona la Comisión de Auscultación, pancartas y consignas como “¡No estás sola!” y “Todas somos una”.

Representantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia, junto con Economía, subrayaron avances académicos y tecnológicos bajo su liderazgo.

El apoyo también llegó de las preparatorias 2 de Octubre, Benito Juárez, Enrique Cabrera, Alfonso Calderón y Lázaro Cárdenas, así como del Bachillerato 5 de Mayo, donde docentes señalaron a Cedillo como una académica idónea para continuar al frente de la institución.

Dependencias administrativas como la Dirección General de Bibliotecas, Recursos Humanos, Contraloría, Tesorería, la Coordinación General de Apoyos Universitarios y la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura presentaron respaldos colectivos, sumando 48 firmas específicas.

La Oficina de la Abogada General y el Departamento de Administración Universitaria resaltaron su liderazgo empático y compromiso con los valores universitarios.

Un grupo relevante fue la Red de Mujeres “Carolina”, integrada por académicas y trabajadoras, que respaldó a Cedillo con consignas de apoyo y destacando avances en equidad de género, como becas y espacios de lactancia para madres universitarias.

En ese ambiente, un grupo de alrededor de 50 estudiantes de la Alianza Centro manifestó su oposición a la reelección.

Puedes leer: El 10 de septiembre se elegirá a titular de la rectoría de la BUAP

