Asambleas estudiantiles de la BUAP rechazan en reactivación del paro escolar

Diversas facultades y asambleas estudiantiles de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se deslindaron públicamente de los recientes llamados a un nuevo paro estudiantil, convocado en redes sociales desde la cuenta “Paro2025”, presuntamente vinculada a la organización Antorcha Campesina.

A través de comunicados desde sus perfiles de Instagram oficiales, los estudiantes dejaron claro durante este fin de semana que no respaldan la medida y que su postura se centra en la defensa del voto universal, el cumplimiento de acuerdos y el fortalecimiento de la unidad universitaria.

Las asambleas de Ciudad Universitaria 2, Arquitectura, Diseño Gráfico y Urbanismo; Ciencias de la Computación, Lenguas, Psicología; Ingeniería Química y Artes rechazaron la suspensión de labores y advirtieron que no fueron consultadas formalmente sobre dicha propuesta.

El colectivo Manada Universitaria explicó que su papel ya no se limita a organizar paros, sino a impulsar espacios de reflexión y participación, aunque también se manifestó contra la medida como ruta principal en este momento.

Alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras insistieron en que las movilizaciones deben seguir bajo principios pacíficos y de diálogo.

Alumnas y alumnos de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales aseguraron recibir amenazas contra estudiantes que se manifestaron en el Consejo Universitario y responsabilizaron a funcionarios por cualquier represalia.

Los posicionamientos de las asambleas coinciden en cuatro puntos principales: rechazo a un nuevo paro como medida inmediata, lucha por el voto universal como mecanismo legítimo de participación para toda la comunidad, exigencia de que Rectoría cumpla los acuerdos alcanzados en mesas de trabajo y el llamado a la unidad y organización estudiantil desde las bases.

El jueves de la semana pasada La Jornada de Oriente dio a conocer que, en el marco de una movilización de estudiantes que participaron del paro ocurrido entre el 25 de febrero y el 31 de marzo de este año, estudiantes detectaron a una treintena de jóvenes que proponían reactivar la toma de Ciudad Universitaria y volver a suspender actividades, lo cual fue rechazado por la gran mayoría de los educandos.