Estudiante de preparatoria fue privada de su libertad en transporte público de Tehuacán

Daniela, estudiante de bachillerato, dio a conocer que fue víctima de un ataque por parte del conductor de una unidad de transporte público y otro sujeto, quienes se la llevaron en la unidad hasta la zona de Pino Suárez, perteneciente a Tepanco de López, fue gracias a que gritó para pedir ayuda que un hombre se acercó a la combi y sus captores la dejaron libre, estos hechos ocurrieron la noche de ayer.

La familia de Daniela empezó a buscarla durante la noche, luego de que ella no llegó a su domicilio tras abordar la unidad 24 de la ruta 30, que lleva a la colonia Santa Cecilia, de esta ciudad, según se especificó en los datos que se aportaron para pedir apoyo en la búsqueda.

Horas más tarde, en sus redes sociales ella misma hizo una publicación narrando la situación que le tocó vivir a manos de dos sujetos. Dio a conocer que tras salir de la preparatoria donde estudia abordó una unidad y posteriormente se bajó en la zona de los arcos de esta ciudad para tomar otro vehículo del transporte colectivo.

Se subió minutos más tarde a la unidad 24 de la ruta 30, en la que solo iban dos pasajeros; cuando llegó al sitio donde tenía que bajarse pidió la parada, pero el conductor del vehículo la ignoró totalmente.

El chofer se salió de la ruta que debía seguir y manejó sobre la carretera 150 México-Veracruz, hasta llegar a la población de Pino Suárez, ya en territorio de Tepanco de López.

Durante el trayecto expuso “sucedieron algunas cosas de las cuales no hablaré”.

Al llegar a ese sitio el chofer detuvo la marcha y ella comenzó gritar con fuerza llamando la atención de un hombre quien se acercó al vehículo y tocó la puerta, fue entonces que uno de los sujetos la bajó a empujones de la colectiva.

La estudiante refirió que sus atacantes eran dos hombres de entre 20 y 17 años de edad. Ella al verse libre de sus captores caminó a toda prisa hasta llegar a la caseta de la autopista en Francisco I. Madero, donde pidió ayuda.

“NO me fui con el novio, NO me bajé, NO lo hago para llamar la atención, NO me fui de loca” escribió en su mensaje donde resaltó que “lamentablemente esta es una situación que vivimos las mujeres hoy en día“.

Hasta el momento los representantes del transporte público en esta ciudad y, específicamente, los responsables de la ruta 30 a la que pertenece la unidad en que Daniela sufrió ese ataque, han guardado silencio al respecto.