Un descenso urgente desde las faldas del Popocatépetl tras fuertes estruendos

Atlixco. El silencio frío de las laderas del Popocatépetl se rompió de golpe. Dos hombres, acompañados de su mascota, iniciaron un descenso precipitado desde la parte alta del coloso tras escuchar varios tronidos que surgieron desde el cráter de Don Goyo, señales sonoras que resonaron como advertencia natural en medio de la montaña.

La escena, casi cinematográfica, ocurrió recientemente y fue compartida por el creador de contenidos atliscense Max Lázaro quien documentó no solo la carrera de los habitantes, sino también los retumbos que acompañaron el ambiente. En su grabación se distinguen los estruendos secos que provinieron directamente de la boca del volcán.

De acuerdo con los primeros reportes, los involucrados serían originarios de San Pedro Benito Juárez, la comunidad local más cercana al volcán y cuyos habitantes mantienen una relación cotidiana, respetuosa y a veces temeraria con Don Goyo. Para muchos vecinos subir a las partes altas de la montaña es una práctica común: forma parte de la tradición, del arraigo y, en algunos casos, de su actividad económica.

Sin embargo, lo ocurrido esta vez tomó tintes distintos. Los pobladores consultados aseguran que los estruendos son parte del comportamiento habitual del volcán, pero reconocen que aquel día los sonidos fueron particularmente fuertes, lo suficiente como para obligar a los dos excursionistas a emprender un descenso apresurado.

