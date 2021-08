Estructura electoral del PRI se opone a la reelección de Néstor Camarillo como dirigente

Coordinadores de la estructura electoral del PRI encabezados por Jorge Cárdenas y Margarito Gutiérrez se pronunciaron contra la reelección de Néstor Camarillo Medina como presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), al denunciar incumplimientos en el pago de sus servicios y malos resultados en la jornada comicial pasada.

“Bajo las siglas del PRI, sin alianza, se ganaron 21 municipios (…) de tener 75 municipios nos bajamos a 21, después de que fue el partido de las mayorías durante 75 años”, señaló Margarito Gutiérrez en conferencia de medios.

- Anuncio -

Sobre el pago de los servicios que prestaron en la elección del 6 de junio, consistente en armar el ejército de representantes que defendieron los votos del tricolor, Jorge Cárdenas dijo que el presidente del CDE adeuda un monto global de un millón 40 mil pesos.

Camarillo, explicó el priista, pactó la entrega de 35 mil pesos a cada uno de los 52 coordinadores de la estructura electoral, de los cuales sólo cumplió con el reparto de 15 mil pesos antes de los comicios.

Tras la jornada electoral el CDE se comprometió a cubrir lo restante en dos pagos el 28 de julio y el 28 de agosto, sin embargo, ya incumplió la primera fecha, agregó Margarito Gutiérrez.

“No estamos mendigando unos centavos y no lo hacemos tanto por los centavos, sino porque hay acuerdos que él ha incumplido. No estoy de acuerdo que sea presidente, porque no cumple. Queremos una dirigencia que nos cumpla en los pagos y sobre todo valore a la estructura”, manifestó Margarito Gutiérrez.