Estrenará SCJN imagen institucional a partir del 1 de septiembre

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá una imagen institucional distinta a partir del próximo primero de septiembre, cuando inicie la nueva etapa del Poder Judicial de la Federación (PJF) y para ello se agregó a la imagen del águila juarista –con las alas desplegadas–, un bastón de mando, y el nuevo logotipo estará en toda la papelería oficial que se empleará en los documentos oficiales.

De acuerdo con fuentes judiciales, la propuesta para el logotipo institucional se elaboró en semanas recientes, y aún no se da a conocer oficialmente, sin embargo, La Jornada pudo conocer que la imagen fue aprobada por mayoría de los nuevos integrantes del máximo tribunal del país.

El próximo lunes 1 de septiembre, al filo de las 20 horas los ministros Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Azael Figueroa, Loretta Ortiz Ahlf, Irving Espinosa Betanzo, María Estela Ríos González, Arístides Rodrigo Guerrero y Sara Irene Herrerías, rendirán la protesta de ley ante el Senado de la República, y posteriormente instalarán oficialmente los trabajos de la nueva SCJN.

En ese contexto, ya comenzaron los trabajos de transición y también de adaptación para la nueva época del máximo tribunal, con un sello característico que haga referencia a los pueblos originarios, por ello se sumó al tradición escudo juarista, la imagen de un bastó de mando de los pueblos originarios.

El simbolismo del bastón de mando en la imagen gráfica, se acompañará el próximo lunes, con las ceremonias tradicionales que se preparan para el inicio de labores de la nueva Corte, la cual será encabezada por el ministro electo Hugo Aguilar Ortiz, quien ocupará la presidencia de la institución en el periodo 2025-2027, por haber obtenido el mayor número de votos en la elección del pasado 1 de junio.