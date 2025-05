Estrenan la serie ‘El Eternauta’; critica al sistema político argentino

La adaptación a serie de El Eternauta tuvo su estreno mundial en la señal de streaming Netflix y ofrece a los fanáticos de la ciencia ficción momentos emocionantes de aventura, supervivencia y solidaridad en medio de una Argentina postapocalíptica. Los seguidores de esta insigne novela gráfica, referente de la cultura geek, verán reflejada la lucha del grupo de supervivientes liderados por Juan Salvo, con mucho más por descubrir detrás del desarrollo de esta historia.

Como adelantó La Jornada (25/8/2024): “El Eternauta, cómic ganador en 2016 del premio Eisner, que otorga la Comic-Con de San Diego, por mejor colección de historietas previamente publicadas en prensa, es, desde una perspectiva superficial, una muy bien contada saga de ciencia ficción: la historia de una invasión extraterrestre que se presenta desde el punto de vista de un viajero en el tiempo, sobreviviente del ataque alienígena perpetrado contra el mundo entero”. El Eternauta contiene “el mensaje de unión y organización entre clases obreras presente en la novela gráfica, publicada en su primera versión en la revista Hora Cero Semanal entre 1957 y 1959, corregida y aumentada en años posteriores. Su poco velada crítica al sistema político y social argentino le valieron a su creador, Héctor G. Oesterheld, ser secuestrado por las fuerzas armadas el 27 de abril de 1977. Además, desaparecieron y asesinaron a sus cuatro hijas –dos de ellas embarazadas–, lo mismo que a sus yernos y nietos. Las circunstancias y la fecha exacta de su muerte no se han precisado, pero expertos consideran que fue asesinado en 1978”.

Cabe señalar que la serie es la primera adaptación audiovisual de la novela gráfica argentina ilustrada por Francisco Solano López. En 2005, KS Films –la productora detrás de la serie– había llegado a un acuerdo por los derechos con la familia Oesterheld para hacer un largometraje. Finalmente, en 2018, Netflix les propuso adaptar El Eternauta en formato de serie.

Una de las primeras decisiones de Bruno Stagnaro, al ser asignado director del proyecto, fue que la historia fuera presentada en la época actual. En palabras del director: Retroceder en el tiempo no hubiese respetado el espíritu original.

Stagnaro no estaba convencido del casting, con Ricardo Darín como Juan Salvo, el protagonista de la historia: Cuando Matías Mosteirín me propuso que Ricardo fuera el protagonista, me pareció un disparate. Básicamente, porque es una historia muy física y el protagonista de la historieta tiene alrededor de 40 años. Por eso lo descarté de plano. Matías insistió y Stagnaro encontró la solución, paradójicamente, en la diferencia de edad entre Darín y el personaje. Había una historia generacional, una experiencia del pasado colectivo argentino, que valía la pena recuperar y así sucedió. En su extensa carrera, Darín nunca se había interesado en protagonizar series. Además, él no es fanático de la ciencia ficción. Sin embargo, decidió participar luego de quedar impactado al leer el guion.

Acerca de los cambios hechos a la novela gráfica, Stagnaro compartió: “Lo que hicimos fue capturar el espíritu de El Eternauta I y II, pero no necesariamente siguiendo la cronología planteada en el cómic. Creo que el primer fascículo tiene más incidencia en el arco de la serie, a pesar de que incluimos cosas del segundo”.

Respecto al trabajo de ilumina-ción para crear una ciudad de Buenos Aires que se queda sin energía eléctrica, Gastón Girod, director de fotografía de la serie, señaló que su trabajo se vio influenciado por artistas como Caravaggio, Rembrandt y George de la Tour. También se inspiró en fotógrafos actuales, como el francés Viktor Balaguer, confesó.

Asimismo, se puso cuidado en las páginas ilustradas por Solano López, la Biblia para el equipo de arte, de acuerdo con uno de sus directores, María Battaglia, quien confesó: Siempre encontrábamos la solución en el cómic. Fue una fuente de consulta permanente.

La producción contó con 2 mil 900 extras y actores. Se utilizaron 250 armas de 20 modelos distintos. Y para la creación de la nieve se emplearon 410 toneladas de sal, de tres a cuatro toneladas de celulosa y 600 kilogramos de eco-snow.

Patricia Conta, directora de vestuario, reveló que para el traje de Salvo, también buscaron lo que podía ofrecer el closet de Favalli (otro de los personajes). Así apareció la idea de que el protagonista usara un gamulán, un tipo de chaquetón de abrigo, generalmente hecho de gamuza o cuero y forrado de piel de cordero u oveja que estuvo de moda en los años 60 y 70 y prenda típica de países como Argentina, Chile y Uruguay.

En cuanto al diseño de la máscara de El Eternauta, Battaglia refirió que en el proceso de creación empezamos a investigar las máscaras de Chernóbil; no servían porque era importantísimo retratar la mirada de Juan Salvo. Así que decidimos diseñar un visor entero, curvo y un marco con tornillos oxidados que dieran cuenta de algo viejo que Favalli podría tener en su casa.

La producción de la aventura distópica de El Eternauta encierra muchos más secretos que puedes descubrir en la serie, ya disponible en Netflix.

