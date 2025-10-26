Domingo, octubre 26, 2025
NoticiasCultura

Estrenarán Aura, dramaturgia de Juan Tovar basada en la obra de Carlos Fuentes

Mónica Tovar dirige los ensayos de Aura, la esencia de la memoria, obra que se estrena el 1 de noviembre en el Teatro de la ciudad.
Mónica Tovar dirige los ensayos de Aura, la esencia de la memoria, obra que se estrena el 1 de noviembre en el Teatro de la ciudad.
Paula Carrizosa

A 35 años de su estreno, y luego de casi ocho meses de proceso creativo, la compañía Cuentos para no dormir Teatro-freak alista el estreno de la puesta en escena Aura, la esencia de la memoria, pieza basada en la novela clave de la literatura mexicana escrita por Carlos Fuentes (Panamá, 1928- México, 2012), que fue hecha dramaturgia por Juan Tovar (Puebla, 1941- 2019).

Programada para el próximo 1 de noviembre en el Teatro de la ciudad con dos funciones, a las 17 y las 19 horas, la pieza dirigida por Mónica Tovar formará parte del festival La muerte es un sueño que organiza el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP).

Mediante un comunicado, la directora recordó que la dramaturgia del maestro Juan Tovar fue estrenada en el año de 1990 en el formato de ópera, bajo la dirección del reconocido compositor Mario Lavista (México, 1943- 2021)​ y del director de teatro Ludwik Margules (Varsovia, 1933 – Ciudad de México, 2006), con el elenco de la Compañía Nacional de Ópera, contando con una temporada en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México.

Dijo que el estreno de Aura, la esencia de la memoria, pieza que fue ejecutada bajo el estímulo Compañías circulares del IMACP edición 2025, significó “un verdadero reto de casi ocho meses de trabajo en el proceso creativo”.

Mónica Tovar señaló que la tarea fue “aterrizar una apuesta diferente, mediante un dispositivo escénico interdisciplinario que conjuga estimulación sensorial, literatura, artes escénicas, sonoras, visuales y sensoriales”.

La directora y fundadora de la agrupación Cuentos para no dormir Teatro-freak acotó que este dispositivo “recrea la atmósfera lúgubre y oscura con toques fantásticos de realismo mágico así como la esencia espectral que fueron plasmados en la novela que marcó un antes y un después en la historia de las letras hispanoamericanas”. 

Detalló que la propuesta contó con la colaboración de actores como  Ricardo Azari y Margarita Cuétara, así como con creativos como Jorge Gamboa en el diseño de arte, Ricardo Ramírez Durán en la composición orquestal y Jorge Tlatoa, encargado de la recreación de atmósferas y diseño de iluminación.

La también actriz mencionó que Aura, la esencia de la memoria contó además con “la participación social activa” de estudiantes de séptimo semestre de la carrera en Diseño de Modas de la Universidad del Valle de Puebla, bajo la tutoría de los maestros Alejandra Huerta Ortega. De paso, resaltó la suma del Quinteto de Alientos Municipal encabezado por Edgar Rivera Salinas. 

El equipo agradeció a Silvia Lemus Covarrubias, viuda de Carlos Fuentes, así como Juan Elías Tovar Cross y Pola Mejía Reiss por las facilidades otorgadas para la realización la obra, que se propone como un “homenaje honesto” a Juan Tovar y al propio Fuentes, “dos figuras enormes de la literatura nacional e hispanoamericana que con sus letras dejaron un legado invaluable que perdurará como un Aura”. 

La pieza será estrenada el 1 de noviembre a las 17 y 19 horas en el Teatro de la ciudad -Juan de Palafox y Mendoza número 14-, como parte del festival La muerte es un sueño. Posteriormente, tendrá funciones en el foro Breve Espacio Puebla, espacio que ha acogido a la compañía desde su fundación en marzo de 2013.

Temas

Más noticias

Nacional

Salinas Pliego pide se le actualice su deuda con el SAT; dice que pagará en 10 días

La Jornada -
El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que le proporcione una actualización de...
Internacional

Lula da Silva se reúne con Trump en Malasia; le pide reducir aranceles

La Jornada -
Kuala Lumpur. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este domingo en Malasia con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Recibe Natalia Toledo la Medalla Bellas Artes de Literatura en Lenguas Indígenas

La Jornada -
“Muchos poetas dicen que la poesía te elige. No lo sé, pero existo gracias a ella”, aseguró Natalia Toledo Paz, ataviada con su tehuana...
00:01:29

Poner a la persona en el centro, reflexión del encuentro Públicos en desarrollo

Paula Carrizosa -
Poner a las personas en el centro. Ese, señala Erick Torres, director del proyecto Públicos en desarrollo, es el deseo y objetivo que deben...
00:02:21

Dónde están las mujeres del jazz, pregunta indirecta en el regreso del festival Ejazz

Paula Carrizosa -
Tras nueve ediciones y nueve años en pausa, el festival internacional de jazz Ejazz regresa del 29 al 31 de agosto al espacio que...

Más noticias

00:01:31

INAOE alinea 3 actos de divulgación astronómica para el fin de semana en Puebla

Paula Carrizosa -
Como la alineación de los planetas, en Puebla se alinearán tres actos de divulgación astronómica: las 100 horas de Astronomía, la Semana Mundial del...

Hallazgo de pez fósil en Molcaxac pone a Puebla como centro de origen mundial

Paula Carrizosa -
El registro fósil de un pez hallado en una comunidad mixteca de Puebla abrió un amplio panorama: el ser una nueva especie y hasta...
00:01:02

Ante el cambio climático es necesaria la atención multidisciplinaria: Conde

Paula Carrizosa -
“Necesitamos echarle montón a la ciudad de Puebla”. Ese fue el llamado de la investigadora y académica Ana Cecilia Conde Álvarez al ofrecer un...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025