Estrenarán Aura, dramaturgia de Juan Tovar basada en la obra de Carlos Fuentes

A 35 años de su estreno, y luego de casi ocho meses de proceso creativo, la compañía Cuentos para no dormir Teatro-freak alista el estreno de la puesta en escena Aura, la esencia de la memoria, pieza basada en la novela clave de la literatura mexicana escrita por Carlos Fuentes (Panamá, 1928- México, 2012), que fue hecha dramaturgia por Juan Tovar (Puebla, 1941- 2019).

Programada para el próximo 1 de noviembre en el Teatro de la ciudad con dos funciones, a las 17 y las 19 horas, la pieza dirigida por Mónica Tovar formará parte del festival La muerte es un sueño que organiza el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP).

Mediante un comunicado, la directora recordó que la dramaturgia del maestro Juan Tovar fue estrenada en el año de 1990 en el formato de ópera, bajo la dirección del reconocido compositor Mario Lavista (México, 1943- 2021)​ y del director de teatro Ludwik Margules (Varsovia, 1933 – Ciudad de México, 2006), con el elenco de la Compañía Nacional de Ópera, contando con una temporada en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México.

Dijo que el estreno de Aura, la esencia de la memoria, pieza que fue ejecutada bajo el estímulo Compañías circulares del IMACP edición 2025, significó “un verdadero reto de casi ocho meses de trabajo en el proceso creativo”.

Mónica Tovar señaló que la tarea fue “aterrizar una apuesta diferente, mediante un dispositivo escénico interdisciplinario que conjuga estimulación sensorial, literatura, artes escénicas, sonoras, visuales y sensoriales”.

La directora y fundadora de la agrupación Cuentos para no dormir Teatro-freak acotó que este dispositivo “recrea la atmósfera lúgubre y oscura con toques fantásticos de realismo mágico así como la esencia espectral que fueron plasmados en la novela que marcó un antes y un después en la historia de las letras hispanoamericanas”.

Detalló que la propuesta contó con la colaboración de actores como Ricardo Azari y Margarita Cuétara, así como con creativos como Jorge Gamboa en el diseño de arte, Ricardo Ramírez Durán en la composición orquestal y Jorge Tlatoa, encargado de la recreación de atmósferas y diseño de iluminación.

La también actriz mencionó que Aura, la esencia de la memoria contó además con “la participación social activa” de estudiantes de séptimo semestre de la carrera en Diseño de Modas de la Universidad del Valle de Puebla, bajo la tutoría de los maestros Alejandra Huerta Ortega. De paso, resaltó la suma del Quinteto de Alientos Municipal encabezado por Edgar Rivera Salinas.

El equipo agradeció a Silvia Lemus Covarrubias, viuda de Carlos Fuentes, así como Juan Elías Tovar Cross y Pola Mejía Reiss por las facilidades otorgadas para la realización la obra, que se propone como un “homenaje honesto” a Juan Tovar y al propio Fuentes, “dos figuras enormes de la literatura nacional e hispanoamericana que con sus letras dejaron un legado invaluable que perdurará como un Aura”.

La pieza será estrenada el 1 de noviembre a las 17 y 19 horas en el Teatro de la ciudad -Juan de Palafox y Mendoza número 14-, como parte del festival La muerte es un sueño. Posteriormente, tendrá funciones en el foro Breve Espacio Puebla, espacio que ha acogido a la compañía desde su fundación en marzo de 2013.