Domingo, agosto 17, 2025
NoticiasInternacional

“Estoy plantando comida, no odio”: Lula envía recado a Trump

En medio de una crisis diplomática y comercial con la mayor potencia mundial, Lula sembró una semilla de uva, uno de los productos brasileños afectados por los aranceles punitivos de Trump, en el Palacio de la Alvorada y compartió el momento en un video grabado por su esposa, Janja da Silva. Foto Redes Sociales
En medio de una crisis diplomática y comercial con la mayor potencia mundial, Lula sembró una semilla de uva, uno de los productos brasileños afectados por los aranceles punitivos de Trump, en el Palacio de la Alvorada y compartió el momento en un video grabado por su esposa, Janja da Silva. Foto Redes Sociales
La Jornada

Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirigió este fin de semana a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un video grabado en un jardín de su residencia en el que afirma estar “plantando comida y no plantando violencia ni odio“.

En medio de una crisis diplomática y comercial con la mayor potencia mundial, Lula sembró una semilla de uva, uno de los productos brasileños afectados por los aranceles punitivos de Trump, en el Palacio de la Alvorada y compartió el momento en un video grabado por su esposa, Janja da Silva.

“Espero que algún día usted pueda visitar (el palacio presidencial) y podamos conversar para que pueda conocer el verdadero Brasil“, le dice Lula a Trump en el video, publicado en su cuenta de X.

“Esto es un ejemplo. Estoy plantando comida y no plantando violencia ni plantando odio”, agrega el mandatario brasileño.

A comienzos de agosto, Trump le impuso a muchos productos de Brasil aranceles del 50 por ciento, entre los más altos del mundo. Justificó la decisión alegando que la justicia de ese país adelanta una “caza de brujas” contra su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista contra Lula en 2022.

Los gravámenes afectan varias exportaciones clave de la primera economía latinoamericana como café, frutas y carne.

Además, Estados Unidos sancionó al juez a cargo del proceso de Bolsonaro y a otros siete magistrados de la Corte Suprema.

Lula ha expresado respaldo al tribunal supremo y prometió “defender (…) la soberanía del pueblo brasileño”.

Bolsonaro conocerá su veredicto entre el 2 y el 12 de septiembre. De ser hallado culpable se expone unos 40 años de prisión.

Puedes leer: Lula descarta aplicar reciprocidad arancelaria a EU

Temas

Más noticias

Internacional

Europa y secretario de la OTAN se unirán a Zelensky para reunión con Trump

La Jornada -
Kiev. Mandatarios europeos y el secretario general de la OTAN anunciaron este domingo que acompañarán al presidente Volodymir Zelensky a Washington para las conversaciones...
Internacional

Inicia TSE de Bolivia conteo de votos tras el cierre de urnas

La Jornada -
La Paz. Las mesas electorales cerraron este domingo en Bolivia, tras ocho horas de votación en las elecciones generales, e inició el conteo de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Restringe EU visas a funcionarios de Brasil por permitir misiones médicas cubanas

La Jornada -
Washington. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, impuso restricciones de visas a funcionarios de los gobiernos de Cuba, Brasil y a ex funcionarios...

Prórroga Trump por 90 días la tregua arancelaria con China

La Jornada -
Washington. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prorroga la tregua arancelaria con China por otros 90 días,...

80% de la producción de tuna poblana se exporta a EU, pese a restricciones arancelarias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La producción de nopal y tuna en Puebla se afianza como uno de los motores agropecuarios más relevantes del estado, con una exportación de...

Más noticias

Europa y secretario de la OTAN se unirán a Zelensky para reunión con Trump

La Jornada -
Kiev. Mandatarios europeos y el secretario general de la OTAN anunciaron este domingo que acompañarán al presidente Volodymir Zelensky a Washington para las conversaciones...

Inicia TSE de Bolivia conteo de votos tras el cierre de urnas

La Jornada -
La Paz. Las mesas electorales cerraron este domingo en Bolivia, tras ocho horas de votación en las elecciones generales, e inició el conteo de...

Ejército israelí mata 42 personas en toda Gaza: defensa civil

La Jornada -
Gaza. Al menos 42 palestinos murieron hoy domingo en ataques israelíes en toda la Franja de Gaza, dijo la Defensa Civil gazatí. El portavoz de...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025