Comprensiblemente, ahora mismo está de moda hablar de Tenet, la más reciente película de Christopher Nolan. Nada puedo opinar porque no la he visto, pero me entero de que muchos la adjetivan de bizarra. Justo el mismo adjetivo que puede darse a Pienso en el final (I’m thinking of ending things), escrita y dirigida por el siempre sui generis Charly Kaufman, recordado no única, pero sí principalmente, como el guionista de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos y de ¿Quieres ser John Malkovich?. No voy a ahondar en Pienso en el final hasta verla por segunda vez, pero adelanto aquí algunas ideas como preámbulo a esa eventual exploración mayor.

Su línea argumental es relativamente delgada: una pareja de novios emprende un viaje por carretera hasta la granja en la que viven los padres de él (Jake), para que la conozcan a ella (¿Lucía, Louisa, Amy?) y ella a sus eventuales “suegros”. Pero desde su comienzo, el viaje está permeado por una idea en la cabeza de la chica: “estoy pensando en terminar las cosas”. Una convicción tan firme que, de hecho, ella lamenta no haberla cumplido antes de subirse al auto. El trayecto de ida fluye sin contratiempos, pero resulta sin embargo incómodo por sus charlas y juicios sobre los más diversos temas. Con todo, serán mucho más incómodas las horas con los padres de Jake en la granja, entre sucesos inexplicables que involucran distorsión del tiempo, desvaríos, personalidades vaporosas, recuerdos equívocos y, en lo global, una atmósfera cada vez más confusa e inquietante.

Pero eso ni remotamente nos prepara para el viaje de regreso, en esa noche obscura castigada además por una inclemente tormenta de nieve. Aquello de “Estoy pensando en terminar las cosas” se convierte en un acuciante, incomprensible, “¿Qué está pasando?”, tanto para Lucia (o Louisa, o Amy) como para quienes la seguimos y a cuanto la rodea. Y bien, nada de lo dicho hasta ahora está cerca de definir a la película, o de ubicarla con certeza frente al lector. Si bien viene a la mente el concepto “thriller psicológico”, Pienso en el final se percibe más bien indefinible porque su itinerario va de una frágil “normalidad”, a lo bizarro ya sin regreso. Y también –no son spoilers— porque en ella tienen cabida una prepa solitaria (¿prima menor y lejana del hotel de El resplandor?), un anciano conserje que ante el frío congelante se quita la ropa, un par de números musicales dignos de Oklahoma, una heladería abierta a deshoras (en temperaturas bajo cero), poesía “nueva” que no lo es tanto y hasta una ceremonia de entrega del Premio Nobel, entre otros retos para el espectador. ¿Lo anterior no parece tener sentido? Exacto; pero aún así, Pienso en el final se las arregla para atraparte, para mantenerte interesado y para que sea asombro, no irritación, eso que te abre la boca. Quizá no lo dejé claro, pero en este primer visionado la película me gustó. Voy a verla de nuevo; y casi seguro más veces aún, dado que evidentemente no tiene una sola lectura o un único nivel de comprensión. Su cast protagónico es: Jesse Plemons (Jake), Jessie Buckley (¿Lucía, Louisa, Amy?), David Thewlis y Toni Collette (padres de Jake), con muy especial aplauso para Buckley.

Por cierto, el de Jessie Buckley no había sido un nombre muy familiar o recurrente para el cine, al menos hasta ahora. Cantante, actriz y ejecutante de diversos instrumentos musicales, Jessie nació en Irlanda en 1989. Ha tenido participaciones muy destacadas en teatro, tanto en musicales como en obras de Shakespeare. Si su rostro les parece conocido, tal vez sea porque interpretó a Ludmila Ignatenko en Cherrnobyl, la exitosa miniserie de HBO. En su paso por el cine, recién encarnó a la Reina Victoria en Dolittle, al lado de Robert Downey Jr., Antonio Banderas y Emma Thompson. En este complicadísimo 2020 trabajó también en Ironbark y Misbehaviour, además de en Pienso en el final y en la ya mencionada Dolittle. Entonces, merecidamente, Jessie Buckley va poniéndose de moda.