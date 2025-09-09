Estiman 3.1% de crecimiento en el presupuesto estatal de 2026: Finanzas

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado (SPF) reveló este martes que las primeras estimaciones del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2026 para Puebla se proyectan con un crecimiento nominal del 3.1 por ciento.

Esta cifra, que coincide con el crecimiento estimado para el proyecto de egresos de la Federación, llevaría el presupuesto total del estado a aproximadamente 130 mil millones de pesos.

En rueda de prensa, la titular de la dependencia, Josefina Morales Guerrero, explicó que la estimación se encuentra en una etapa preliminar, debido a que el Paquete Económico Federal fue presentado este lunes ante la Cámara de Diputados.

Sin embargo, comentó que aún no se dispone de la base de datos definitiva con la que se podrá determinar el monto exacto que corresponderá a Puebla.

En este sentido, la funcionaria estatal destacó que el rubro más importante a revisar es el Fondo General de Participaciones.

