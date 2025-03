Esterilización atroz

Recuerdo que hace muchos años, allá por 1994, una dama disque prozapatista que conocí -hasta se había comprado un pasamontañas- hablaba con todo aquel que quisiera escucharla sobre las legítimas causas del alzamiento en Chiapas y sobre su pertinencia frente a las fuerzas del mal del mundo -lo digo sin exagerar-; esa misma persona también sostenía que era necesario “esterilizar” a todas las “Marías” [epíteto terriblemente racista para referirse a las mujeres de algún pueblo originario de nuestro país] para evitar que tuvieran hijos como “conejos”. Más allá de la postura claramente “yupie- comunista” de la señora en cuestión, tal “solución” al crecimiento poblacional en nuestro país se decía sin menor recato en diferentes círculos y más de una o un conocido pensaba de esa manera. Nuestra trágica colonialdad hace que vean a las personas de pueblos originarios como ignorantes, retrógradas e incapaces de controlar su natalidad. Como si en los otros estratos sociales se hablara de forma natural sobre la sexualidad, en ninguna familia mexicana existieran los embarazos no planeados o no tomaran decisiones arbitrarias, guiadas por religiones hipócritas y conservadoras. Una de las tragedias de nuestros tiempos es que creamos que hay grupos enteros supuestamente inferiores a nosotros y que, debido a ello, toman decisiones irracionales, como “animales”. Dicha soberbia, como lo he dicho, es una herencia de nuestro pasado colonial, altamente jerarquizado y racializado.

Reflexiono todo esto pues recientemente vi un boletín de octubre de 2024 de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que daba cuenta de una resolución sumamente importante: “La política de esterilización forzada, implementada en Perú durante los años 1990s constituyó una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional, particularmente contra mujeres indígenas, rurales y mujeres económicamente desfavorecidas, concluyó el Comité de Derechos de las Mujeres de la ONU. (…) El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) publicó hoy su Decisión tras revisar una denuncia conjunta presentada por cinco víctimas que fueron esterilizadas forzosamente entre 1996 y 1997 como parte de una política de control de natalidad dirigida por el Estado en Perú”. Pocas cosas más coloniales, occidentales y blancas que la idea del control natal de las poblaciones que alguien ha calificado como inferiores. Ese poder que puede tener el Estado y los funcionarios que lo detentan, puede llegar a niveles insospechados. Por supuesto, pese a que el machismo, el racismo y el clasismo no necesariamente están vinculados a una ideología política -hemos visto funcionarios supuestamente de izquierda ser discriminadores también- sí que ha quedado claro a nivel histórico que son las derechas y las ultraderechas las que de manera natural asumen estas discriminaciones y lo hacen cada vez con mayor descaro y orgullo. Prueba de esto lo vemos en esto que denuncia el portal de Amnistía Internacional en una publicación de 2014: “Después de casi diez años de espera, más de 2.000 mujeres indígenas y campesinas que habrían sido esterilizadas forzosamente en la década de los 90 ven ahora su derecho a la justicia negado, tras la decisión de la Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima el pasado 22 de enero de presentar denuncia formal en tan sólo uno de estos casos. Ya estas 2.000 víctimas incluidas en la investigación fiscal representan sólo una pequeña parte de las más de 200.000 mujeres indígenas y campesinas que habrían sido esterilizadas durante esos años, en su gran mayoría sin que hubieran dado el debido consentimiento. Con esta decisión se reafirma que los derechos de las mujeres indígenas y campesinas siguen sin ser protegidos y se refuerza la discriminación que han sufrido durante cientos de años”. Por tanto, como se ve, la resolución del Alto Comisionado es sumamente importante.

Lo curioso es que, a través de las pesquisas que hice para esta entrega, encontré otros casos similares, tanto en México, como en Estados Unidos. En nuestro país, existen denuncias de esterilizaciones forzosas de las que doy cuenta, tan sólo de un par, de las que se mencionan en el artículo “Vulnerabilidad impuesta y violación sistemática a los derechos de las mujeres indígenas en México” (2017), publicado en la Revista Médica Electrónica de la Universidad de Matanzas en Cuba, por Hilda Romero Zepeda y Blanca Andrea Ortega Marín, investigadoras de la Universidad de Querétaro: Caso A, “Diego Ceballos de Inter-press Service documenta el caso de 30 indígenas hombres esterilizados a través de engaños por brigadas de salud pública, entre 1994 y 2001, en el sureño Estado Mexicano de Guerrero; podría ser parte de un patrón que no ha sido erradicado, denunciaron defensores de los afectados. Hay testimonios que indican que algunos de los responsables de las esterilizaciones siguen formando parte de las brigadas que visitan las comunidades, lo que da pie a fundadas sospechas”; caso B, “En el 2000 destacó el llamado de 32 mujeres de Ayutla de los Libres, Guerrero, que a través de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos enviaron una denuncia a las autoridades de salud y al ombudsman estatal sobre las amenazas como método para imponer los programas de salud”. Una de las constantes en estas esterilizaciones, tanto de varones como de mujeres, es que son realizadas mediante engaños y sin el consentimiento de las y los afectados. Estos son algunos de los casos, pero se han documentado más; valdría la pena considerar que existen muchos otros de los que no se sabe pues, o no se han documentado, o las personas afectadas no se han enterado que están en esta situación que muy seguramente les ha conllevado problemas con sus parejas y en sus comunidades.

Por su parte, en Estados Unidos se dio un caso similar por muchos años como parte de una política eugenetista que tuvo su origen en 1909. Como se consigna en el reportaje “Si no firmas, morirás”: la oscura historia de las esterilizaciones forzadas en California (y la búsqueda de las víctimas para indemnizarlas), publicado en el portal de la BBC en 2023, “’El historial de esterilizaciones en contra de la voluntad o sin el consentimiento adecuado en California es extenso y se han registrado en distintas etapas’, le dice a BBC Mundo Lorena García Zermeño. (…) Es la coordinadora de políticas y comunicación de California Latinas for Reproductive Justice, uno de los grupos que luchó durante años para que el estado reconociera esta práctica y se aprobara un programa de reparaciones. (…) La primera de esas fases es la histórica, la relacionada con la Ley de Eugenesia que estuvo en vigor en California entre 1909 y 1979, y cuya aplicación tuvo su punto álgido en la década de 1930”. Esta “mejora” de la raza, atribuida a la eugenesia, mediante la reproducción y la esterilización selectiva, fue realizada, según afirma el artículo, antes siquiera de que se diera en la Alemania nazi. Dichas esterilizaciones estaban se realizaban bajo el pretexto de la existencia de enfermedades mentales y buscaban de esa manera eliminar la prevalencia de tales males. Sin embargo, como bien queda consignado en el reportaje, quien determinaba quién tenía una enfermedad mental era el Estado y, con demasiada frecuencia, con oscuras motivaciones y diagnósticos poco o nada claros. Se relata ahí el caso de una niña latina, de unos 13 años, que fue esterilizada sin su consentimiento o el de la familia en 1934 en California, diagnosticándola como “débil mental por desviación sexual”… ¡vaya infamia! Su familia la ingresó al hospital pues aparentemente un vecino estaba abusando de ella y tenían que proteger su reputación. Lo peor del caso es que muy probablemente esa mujer murió pensando que ella había tenido la culpa. Según el reportaje, una “latina que estaba en una institución en Sonoma o Napa tenía un 59% más de probabilidades de terminar esterilizada que una mujer blanca”. No hay nada, absolutamente nada, que justifique que una persona, hombre o mujer, sea objeto de semejante infamia equiparable a las atrocidades cometidas por Menguele en los campos de concentración nazis. Tales concepciones de raza superior son claramente occidentales, blancas, misóginas y racistas. En el caso de la joven de 13 años que comenté líneas arriba, se suma el abuso sexual del que ella es encontrada culpable y debe pagar por ello, es decir, deja de ser víctima y se convierte en “enferma mental” para poder ser corregida. No importa si se trata de personas con alguna discapacidad mental o motora, de grupos “minoritarios” como latinos, pueblos originarios o afrodescendientes, tanto en Estados Unidos, como en México, no hay razones para que sufran semejantes prácticas. Sin embargo, el riesgo de que vuelvan es patente, pues las ultraderechas en el mundo avanzan de manera constante. Trump y sus secuaces expulsan a migrantes pretextando luchar contra el crimen organizado y otras tonterías y sus electores les creen semejantes patrañas. ¿Cuánto faltará para que leyes como esta de la eutanasia regresen y se apliquen? O como en Argentina, en donde el gobierno de Milei pretende regresar a conceptos como “imbécil” o “idiota” para referirse a pacientes psiquiátricos, poco faltará para que, argumentando masturbaciones mentales ultraconservadoras nazis de razas puras, empiecen a esterilizarlos nuevamente. El riesgo es real y no debemos pensar que porque esas prácticas estuvieron en el pasado, no puedan volver ahora potenciadas por nuestra propia ignorancia y por la enorme manipulación mediática y digital en la que estamos inmersos.