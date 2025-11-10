Lunes, noviembre 10, 2025
Este lunes empiezan a reubicar a médicos y enfermeras al nuevo Hospital San Alejandro

Autoridades informaron en un comunicado que el regreso del personal será gradual, atendiendo a las “necesidades operativas y criterio de antigüedad”

Iniciará la reubicación de médicos y enfermeras al hospital de San Alejandro, informó el IMSS y la representación sindical en Puebla
Yadira Llaven Anzures

Este lunes empieza la reubicación de médicos y enfermeras al nuevo Hospital General Regional (HGR) número 36, mejor conocido como San Alejandro, con la incorporación paulatina del personal, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la representación sindical en Puebla.

Un comunicado conjunto emitido por la Jefatura de Prestaciones Médicas del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo del SNTSS Sección I, con fecha del pasado 7 de noviembre, establece que la integración del personal reubicado será gradual, atendiendo a las “necesidades operativas y criterio de antigüedad”.

El documento, que marca el inicio formal de la reincorporación del personal a la nueva sede del hospital dañado por el sismo de 2017, detalla el proceso de retorno por grupos, con fechas específicas para diversas áreas médicas.

En la reincorporación general, todo el personal reubicado (con excepciones) deberá presentarse en el nuevo San Alejandro a partir de este lunes 10 de noviembre. Esta misma fecha aplica para el personal reubicado en zonas foráneas.

En tanto, los médicos especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) San José, cirujanos pediátricos y especialistas en radiodiagnóstico (procedentes del Hospital General número 35), deberán presentarse el miércoles 12 de noviembre.

Los trabajadores citotecnólogos (ubicados en la Unidad Médico Familiar UMF 2) su incorporación será hasta el martes 18 de noviembre, previa realización del traslado del servicio programado para el 14 de noviembre.

El comunicado destacó la ausencia de una fecha para la apertura total del nuevo Hospital de San Alejandro para los derechohabientes, confirmando que la puesta en marcha será escalonada y dependerá de las necesidades operacionales.

Programa anual de vacaciones en remoto

Además de la reincorporación, el documento informó que el Programa Anual de Vacaciones 2026 se gestionará a partir del martes 11 de noviembre de manera remota, utilizando una videoconferencia.

Esta modalidad de trámite se aplicará únicamente al personal que no se encuentre físicamente en la unidad del HGR número 36.

La reincorporación del personal marca un avance significativo en la reactivación del Hospital de San Alejandro, una de las obras de infraestructura médica más esperadas en el estado tras ocho años de permanecer inhabilitado.

