Miércoles, septiembre 17, 2025
NoticiasEstado

Este año Antorcha Guadalupana será símbolo de resistencia frente al gobierno de Donald Trump: Padre Tacho

Kara Castillo

Este año, la Antorcha Guadalupana, la peregrinación religiosa que visibiliza la migración –que partió el pasado 30 de agosto de la Ciudad de México y concluye en Central Park de Nueva York el próximo 12 de diciembre– representa un símbolo de resistencia contra la política antinmigrante de Donald Trump, señaló el sacerdote Anastacio Hidalgo Miramón, conocido como el “Padre Tacho”, encargado de la Pastoral de Movilidad de la Diócesis de Tehuacán.

“Finalmente se logró realizar esta peregrinación. Se pensaba suspender por la grave situación que provocaron las reformas migratorias de Trump, había mucho temor de que en la unión americana sirviera para detener algunos connacionales y deportarlos en México. La Antorcha Guadalupana sirve para sensibilizar a la gente sobre la migración y los hermanos en tránsito”, reveló el sacerdote a unas horas de recibir el fuego de la tradicional carrera de relevos organizada por migrantes y la Asociación Tepeyac.

En el mensaje, previo al arribo de la Antorcha Guadalupana que llegará por la noche al santuario de Tehuacán, el párroco de la iglesia Preciosa Sangre de Cristo sostuvo: “invito a la gente, a pueblos a unirse a esta Luz de la Guadalupana y San Juan Diego en medio de tanta obscuridad qué viven nuestros hermanos migrantes, como símbolos de fraternidad, sororidad, identidad y sobre todo, de solidaridad con quienes están sufriendo”.

Y es que a pesar de la feroz política antinmigrante decretada en la actual administración de Estados Unidos, connacionales con la antorcha encendida y el estandarte de la Virgen de Guadalupe desde el pasado sábado 30 de agosto iniciaron la carrera de relevos de 103 días que lleva esperanza y fe a las comunidades migrantes y sus familias.

El “Padre Tacho” informó que en la diócesis de Tehuacán la peregrinación ya entró por Santiago Acatepec desde Chazumba, Oaxaca el pasado lunes, el 17 de septiembre salió de Zapotitlán Salinas y hoy llega a Tehuacán a la parroquia Preciosa Sangre para ser entregada el 18 de septiembre a la parroquia de San Vicente Coyotepec, en la comunidad de San Mateo Zoyamasalco.

Posteriormente, será entregada a Tepexi de Rodríguez el próximo 19 de septiembre y continúa su recorrido por la Arquidiócesis de Puebla.

Así, este 17 de septiembre la antorcha hará su entrada a la ciudad de Tehuacán a las 17 horas; será recibida en un acto simbólico en el Santuario Guadalupano por el sacerdote Agustín Huerta Pérez.

La jornada culminará con la recepción oficial y Eucaristía en la Parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo a las 19 horas, donde será acogida por los feligreses de la comunidad y el “Padre Tacho”, acompañante espiritual del Colectivo Monseñor Óscar Arnulfo Romero de apoyo a migrantes.

“Este evento, más allá de su carácter religioso, simboliza el vínculo profundo entre los pueblos, la identidad migrante y la fe que une fronteras”, sostuvo el sacerdote.

