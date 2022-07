Este 18 de Julio se conmemora la vida de Nelson Mandela

La Organización de Naciones Unidas (ONU) estableció la fecha de nacimiento de Nelson Mandela (18 de julio de 1918) como Día Internacional de homenaje al expresidente sudafricano.

Nelson Mandela fue un activista, abogado y político sudafricano reconocido y ligado a la lucha por la libertad y derechos humanos igualitarios; desde su juventud, tomo conciencia de la historia de opresión que vivía su pueblo y decidió enfrentarse a la discriminación emprendiendo una lucha contra el apartheid un conjunto de leyes que establecían un sistema desigual y discriminaban a la población de piel negra e india de Sudáfrica durante gran parte del siglo pasado.

Este sistema político fue impulsado por los descendientes de los colonos europeos, que querían mantener sus privilegios frente a la población autóctona. El régimen se aplicó desde 1948 hasta principios de los 90.

- Anuncio -

Bajo el apartheid, la población de piel negra, no podía votar, debían vivir en zonas alejadas de las personas de piel blancas, cobraban menos que ellos por el mismo trabajo y si iban a la escuela, debían ir a centros separados con diferentes carencias.

La segregación era tan extrema que personas blancas y personas de piel negra no podían ser pareja o casarse, utilizar el mismo baño público, ir en el mismo autobús ni bañarse en las mismas playas, entre muchas otras restricciones.

Este régimen era una herencia del Colonialismo

El colonialismo es un sistema político y económico mediante el cual un país interviene en otro para explotar sus recursos. Al igual que otros territorios africanos, Sudáfrica fue colonizada por varios países europeos.

Primero llegaron los portugueses, que en el siglo XIV querían establecer rutas comerciales con la India. Del siglo XVII al XVIII, los holandeses establecieron una colonia en la actual Ciudad del Cabo, la capital de Sudáfrica.

Los últimos en llegar fueron los británicos. A partir del siglo XIX se enfrentaron con los afrikáneres, los descendientes de los colonos holandeses, para controlar el territorio.

Los británicos ganaron la guerra y firmaron un tratado de paz con los afrikáneres en 1902. Aquel acuerdo ya discriminaba a la población negra porque les prohibía votar y participar en las elecciones.

Los descendientes de los británicos gobernaron en Sudáfrica hasta la llegada del Partido Nacional afrikáner, que consiguió el poder en 1948. Una parte del partido apoyaba las políticas del nazismo y querían mantener el poder de la minoría blanca.

El Partido Nacional aprobó 317 leyes para legalizar el racismo hacia cualquier persona que no fuera blanca. Así empezó el sistema de segregación racial sudafricano, conocido como ‘apartheid’, que en la lengua afrikáans significa “separación”.

Por formar parte de la oposición a este régimen, en 1962, Mandela fue arrestado por orden del gobierno, que en ese entonces tenía como presidente a Charles Robberts Swart, se le acusaba de conspiración contra las decisiones del mandatario, y activismo político en la lucha por la igualdad de razas. Fue condenado a cadena perpetua y terminaría pasando 27 años encarcelado debido a sus ideales.

Después de unos años y tras la presión mediática que se hizo a nivel mundial, Nelson Mandela fue puesto en libertad el 11 de febrero de 1990. Cuatro años más tarde se convirtió en el primer presidente de raza negra de su país debido a un proceso electoral democrático, siendo la primera vez en la historia de Sudáfrica que ocurría esto.

Mandela fue objeto de admiración para la población mundial, por lo mismo en 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz gracias a su mensaje de reconciliación y convivencia entre razas. Luego de cinco años liderando las riendas de su país, decidió cumplir con su periodo y retirarse en 1999.

En el 2013 falleció debido a una infección respiratoria. Tenía 95 años y fueron más de 67 años los que vivió al servicio de la sociedad Sudafricana.

Una de las declaraciones más importantes que dejó Nelson Mandela tiene que ver con el coraje y dice lo siguiente:

“Aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese miedo”.