Estas son las croquetas para perros más saludables, según estudios de la Profeco

Los perros se han posicionado como uno de los animales de compañía más comunes entre las familias de México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los casi 80 millones de animales en casa, 43.7 millones son perros, por esta razón, cada vez es más frecuente la compra y el consumo de distintos productos y croquetas para estos animales, sin embargo, muchas marcas reconocidas no cumplen con los diferentes parámetros y requisitos de la Norma Oficial Mexicana, “Especificaciones zoosanitarias de los productos alimenticios para consumo animal” (NOM-061-ZOO-1999) y la Norma “Especificaciones para la regulación de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por estos” (NOM- 012-ZOO-1993).

Del 25 de enero al 15 de mayo del 2023 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio que fue publicado en el mes de julio del 2023 en su revista mensual, en éste, se muestran diferentes marcas de croquetas para perros junto a especificaciones que estos alimentos contienen. Dentro del estudio se analizaron 46 productos, mismos que se dividen en 3 categorías, en dichas categorías se analizó la información comercial, contenido neto, el contenido nutrimental donde en 100 gramos de producto se determinó la cantidad de humedad, cenizas, fibra, carbohidratos, proteínas, grasa y contenido energético.

Categoría A:

Dentro de ésta categoría se agrupan los alimentos que contienen ingredientes aprobados para consumo humano, con vitaminas y minerales, estas marcas contienen un alto contenido de proteína, un bajo contenido de cenizas y son determinados de mayor costo que rondan los 250 a 400 pesos el kilo, a continuación se muestran las cinco marcas con los mejores resultados de ésta categoría:

Hill’s science diet, Estados Unidos.

Royal Canin, Canadá.

Canidae Pure Goodness Real Bison, Estados Unidos.

Pro plan purina Adult Optihealth, México.

Merrick Healthy Weight, México.

Categoría B

Dentro de la categoría B se encuentran algunas marcas que contienen vitaminas, minerales e ingredientes que dan un beneficio específico, contenido de proteína medio, contenido de cenizas moderado, y su costo es intermedio que va de los 60 a los 100 pesos el kilo, algunas de las que contienen mejores resultados dentro de ésta categoría son:

Pedigree Balance Natural, México

Grand Pet Noble, México

Ol’roy, México

Ganador, México

Pedigree High Protein, México

Categoría C:

Para la última categoría se clasifican en aquellos alimentos que pueden contener vitaminas y minerales para la nutrición e ingredientes que dan un beneficio específico, además de mantener un contenido de proteína bajo, contenido de cenizas alto y un costo bajo, que ronda de los 28 a los 59 pesos el kilo. algunas de las marcas que sobresalen son:

Precissimo, México

Trainer’s choice, México

Champ, México

Campeón Purina, México

Nucan By Nupec, México

Marcas que presentan información nutricional incorrecta

La importancia de que las marcas de croquetas declaren el contenido nutrimental radica en la cantidad de nutrientes que el perro requiere, sin embargo, algunas de ellas no son veraces, como es el ejemplo de Nat dog que declara un máximo de 10 por ciento de cenizas (restos de minerales que quedan después de cocinar el alimento) cuando en realidad contiene 13.2 por ciento, esta misma marca afirma que contiene un máximo de 4 por ciento de fibra (nutriente de origen vegetal que no es digerida ni absorbida por el organismo) cuando el estudio demostró que tiene 5.5 por ciento, otras de las marcas que no cumplen con los requisitos son las siguientes:

Ke! precio : declara 4.5 por ciento máximo de fibra, en realidad contiene 5.9 por ciento

Canidae Pure Goodness Real Duck : declara 32 por ciento mínimo de proteína, en realidad contiene 30.6 por ciento.

Respet Republic of Pets : declara 12 por ciento mínimo de grasa, en realidad contiene 11 por ciento.

Grand Pet Carne Fresca: declara ocho por ciento máximo de cenizas y 16 por ciento mínimo de grasa, en realidad contiene 9.3 por ciento de cenizas y 14. por ciento de grasa.

Algunas recomendaciones

Para que el consumidor pueda estar seguro de la calidad del alimento la Profeco ha dado una serie de recomendaciones que fueron publicadas en el mismo estudio, de las cuales destacan las siguientes:

Cambiar la dieta lentamente para evitar alteraciones estomacales. No se debe dar una alimentación de libre acceso al perro, con el fin de no rebasar el aporte energético necesario. Conservar el envase cerrado y en un lugar fresco Mantener una buena hidratación.

La alimentación de las mascotas va a depender de la edad, el peso corporal y raza, es por ello que la Escuela de Postgrados de Veterinaria sostiene que una alimentación correcta para perros adultos debe mantener un equilibrio entre los macro-nutrientes (proteínas, grasas y carbohidratos) y los micro-nutrientes (vitaminas y minerales). Argumenta que debe contener al menos un 70 por ciento de proteína ya que esta es la fuente principal de energía, así mismo, recomienda complementar las croquetas con comidas que son beneficiosas para ellos como lo son el arroz, las carnes, pescados, plátano, melón, pera y manzana, así como algunas verduras, tales como: espinacas, zanahoria y lechuga.