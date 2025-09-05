Están en manos de la FGE las denuncias por extorsión de los comerciantes del Centro Histórico: Chedraui

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga las denuncias por el delito de extorsión que comerciantes del Centro Histórico realizaron, aseguró el alcalde José Chedraui Budib, al destacar que este y otros sectores de la población cuentan con el apoyo de las autoridades municipales.

El presidente municipal aseguró que su gobierno mantiene un constante diálogo con los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, tanto establecidos como informales, por lo que insistió en que se atienden sus necesidades.

“Todos los ciudadanos tienen el apoyo del municipio y del estado, estamos trabajando con el gobierno del estado y con la Fiscalía; este caso, específicamente, lo tiene la Fiscalía y está bajo una investigación”, comentó.

Esta semana, integrantes de la agrupación Fuerza 2000, que agrupa a comerciantes del Mercado 5 de Mayo, y otros que se instalan en la zona de calle 16 Poniente, así como del ramo juguetero, denunciaron que son víctimas de intento de llamadas de extorsión tras el hallazgo de cadáveres con mensaje de advertencia abandonados en inmediaciones del Centro Histórico.

Según los señalamientos de los vendedores, en las llamadas les piden hasta 100 mil pesos a cambio de, supuestamente, no meterse con ellos o de brindarles protección.

El alcalde insistió en que el tema ya es atendido por la FGE, por lo que evitó ahondar en el asunto debido a que es parte de una investigación.

En ese mismo contexto, señaló que el operativo que a mediados de julio pasado su administración inició para inhibir la instalación de comerciantes informales en el Centro Histórico, se mantiene, por lo que recordó que los vendedores ambulantes no tienen permiso para instalarse, principalmente en la calle 5 de Mayo, y en avenidas aledañas a esta.

Vecinos de Bosques de San Sebastián no se quedarán sin un parque que reclama un particular

En otro tema, Chedraui Budib aseguró que su administración no permitirá que vecinos de Bosques de San Sebastián se queden sin un parque cuya propiedad reclama un particular, ya que este ha sido ocupado como un área verde por casi 40 años.

Hay que recordar que el pasado lunes, el gobierno capitalino intentó dar cumplimiento a un acuerdo que la pasada administración municipal signó con la Comisión de Derechos Humanos (CDHE), en julio de 2024, para retirar mobiliario como juegos mecánicos y aparatos de acondicionamiento físico de un parque que se encuentra sobre la calle 5 A, entre 8 A y 9 4 A de la citada colonia, pues un particular, cuya identidad se desconoce, habría demostrado que es de su propiedad.

Los vecinos impidieron que la diligencia se llevara a cabo al señalar que el lugar ha sido utilizado como un parque por más de 40 años, por lo que pusieron en duda la supuesta propiedad en favor del particular que la reclama.

Chedraui señaló que los vecinos tienen razón en dudar que el lugar sea propiedad privada, por lo que dijo que su gobierno ya estudia el fondo del tema. Agregó que, en caso de que el inmueble sí sea privado, se buscará otro lugar para reemplazar el área verde.

