“Estamos llamando al diálogo”, la CNTE tiene que tomar la decisión: Sheinbaum

Ciudad de México. Para que quede constancia de que hay voluntad de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, les envió un oficio a los dirigentes para expresarles que la mesa de diálogo está dispuesta para conversar sobre sus demandas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. “Estamos llamando al diálogo, ellos tienen que tomar la decisión de si van a dialogar o no”.

Durante su conferencia, la mandataria retomó el tema del conflicto magisterial recordando que durante el último encuentro que tuvieron, ella planteó una nueva reunión para el 8 de mayo, antes de que realizaran su paro, pero ellos ya no llegaron. La idea era llegar a acuerdos pero ellos ya no quisieron acudir a la reunión.

Sheinbaum dijo que en este momento se considera que es pertinente una reunión con los secretarios de Gobernación y de Educación Pública. Está abierta la mesa de diálogo con ellos, por eso se les envió el oficio y ellos decidirán si acuden.

“Ellos dicen que no están en contra de la reforma al poder judicial, pero ayer fueron al Instituto Nacional Electoral, qué tiene que ver el INE con la demanda de revocar la reforma a la ley del Issste”, añadió.

-¿Está prevenido el gobierno para un boicot?

Esperemos que no haya. De todas maneras no va a haber represión. Ayer ellos anunciaron que no lo van a hacer.

