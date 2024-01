93% de los trabajadores de Audi rechaza la propuesta del incremento global de 5 por ciento

Este lunes hubo una consulta a los obreros de la armadora Audi, planta ubicada en el municipio de San José Chiapa, donde el 93.4 por ciento de los técnicos, es decir 3 mil 90, que participaron en este ejercicio organizado por el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi) rechaza la propuesta que presentó la empresa de aumento del 5 por ciento global.

Este último se desglosa en alza de 4.3 por ciento directa al salario, la cual se encuentra por debajo de la inflación de 4.66 por ciento registrada a diciembre de 2023, más 0.7 por ciento en prestaciones. En tanto, en el pliego petitorio el organismo gremial solicitó incremento de 17 por ciento al ingreso económico de sus agremiados.

El Sitaudi advirtió el pasado fin de semana que si los agremiados decidían desechar la propuesta de la compañía, serían colocadas las banderas rojinegras. Es importante mencionar que el emplazamiento a huelga vence a las 11 horas del 24 de enero de 2024.

“A pesar de no haber tenido condiciones adecuadas para una votación, la democracia y la voz de los trabajadores se ha hecho presente. ¡Viva la base trabajadora de Audi! ¡Seguimos en pie de lucha! ¡Viva el Sitaudi”, manifestó el organismo gremial en el comunicado en el que ayer dio a conocer los resultados.

En total, acudieron 3 mil 307 técnicos a sufragar, de los cuales solo 203 lo hicieron a favor del planteamiento de la armadora, mientras que los votos nulos fueron 14 y 852 las boletas inutilizadas.

En los comunicados emitidos al personal sindicalizado el fin de semana, la firma de los cuatro aros ha mantenido la postura de desconocer la votación, señalando que no es legal porque primero se debe llegar a un acuerdo y posteriormente llevar a cabo la consulta, con la participación de autoridades laborales.

“Solo en caso de existir un acuerdo firmado entre las partes se deberá realizar un proceso de votación oficial entre los trabajadores”, refirió.

También ha manifestado que las negociaciones no han concluido porque para este martes 23 de enero, a las 10:00 horas, continuarán las pláticas en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en la Ciudad de México, además de que a las 13:30 horas de este mismo día tienen otra cita en el Tribunal Federal.

Por su parte, el sindicato sostiene que la ley sí permite consultar a los trabajadores sobre si se acepta o rechaza una negociación contractual.

Le ensambladora, al considerar ilegal la votación, negó al Sitaudi que dentro de la planta se instalaran urnas, por lo que este último tuvo que colocarlas afuera para que sufragaran los trabajadores del primero y segundo turno, mientras que los del tercero tuvieron que acudir a las instalaciones del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), en la ciudad de Puebla.

En un sondeo realizado por La Jornada de Oriente ayer por la mañana, los obreros ya daban señales de que ganaría el no a la propuesta de la trasnacional, ya que consideraban una burla el 5 por ciento planteado, así como la revisión multianual que proponía en un inicio aumento de 4 por ciento al salario en 2024 y “algo” para 2025 y 2026, esta fue desechada desde un inicio.

“En lo personal sí, yo estoy dispuesto a ir a la huelga, hay muchas personas por razones de su familia, muchas pagan su hipoteca, sí la están pensando, pero hay que ver el beneficio a largo plazo, hoy vamos a estar esperando cuatro meses, tres meses los que sean, lo que sea necesario para que esto sea positivo o negativo, si es positivo va a ser un fruto que va a durar muchos años”, dijo Alejandro.

Por su parte Juan, otro trabajador de la firma germana, consideró que no hay otra alternativa más que la huelga para presionar a la ensambladora. Además calificó como incongruente que Audi argumente que no tiene solvencia para pagar más y que mil 300 puestos de trabajo estarían en riesgo si lo hace, ya que si dice no tener dinero para aumentar salarios tampoco lo tendría para pagar liquidaciones de tal cantidad de obreros.

“Son años fuertes los que vienen y creo que si nosotros desde un principio, como ahorita, si no peleamos nuestros derechos, que merecemos un poco más y nos conformamos con poco, se acostumbrarán a darnos menos”.

Los obreros añadieron que están sometidos a una fuerte presión laboral como para no merecer un aumento más elevado.