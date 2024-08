Estalla huelga en mina Tizapa de Grupo Peñoles

Ciudad de México. Los trabajadores de la Mina Tizapa, propiedad de Grupo Peñoles y ubicada en Zacazonapan, estado de México, estallaron este viernes una huelga en demanda de que se revise su Contrato Colectivo (CCT) y se les otorgue el 10 por ciento de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), además de mejoras en las condiciones de seguridad.

En un comunicado, la empresa informó que hoy inició “un paro de operaciones por tiempo indefinido en su unidad de negocio Minera Tizapa SA de CV, 51 por ciento propiedad de la compañía, debido al emplazamiento a huelga promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana”, (Sindicato Minero).

La organización gremial, “titular del CCT de dicha unidad de negocio a partir del 18 de abril de 2024”, argumentó violaciones a esa normativa, “incluyendo el reparto de la PTU por un monto superior a lo establecido en la legislación vigente”, señaló Grupo Peñoles.

La empresa el cual aseguró que “cumple a cabalidad las obligaciones del CCT, así como todas las obligaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo y normativa aplicable, y se apegará a los procedimientos legales y administrativos correspondientes para dar solución a este conflicto”.

Revisión del CCT y entrega de más utilidades, entre las demandas

Por su parte, Eder Noé García Ramos, secretario general local del Sindicato Minero, explicó que el estallamiento de la huelga en la mina –que tiene unos 580 trabajadores y de donde se extrae zinc, plomo, cobre, oro y plata– inició hoy a las 12 del día por supuestas violaciones al CCT y negativa a revisar las condiciones del mismo.

De acuerdo con el dirigente sindical, el conflicto tuvo su origen en la aprobación en 2022 de un CCT por parte de la empresa y un “sindicato charro” que no fue avalado por la base trabajadora, la cual promovió una revisión del documento, que fue ganada por los inconformes en marzo de 2023.

“No nos convenía (el anterior CCT) por las condiciones de trabajo, que no están en óptimas condiciones. Lo que se había ganado en el contrato no era lo que nos merecemos como trabajadores y por eso no lo aprobamos”, indicó García Ramos.

“Exigimos que se nos dé la revisión del contrato que tenemos y que se nos pague lo justo del PTU, porque en el 2022 –para pagarse en 2023–, nos pagaron 3.4 por ciento, y en este año, nos dieron el 6.4 por ciento, cuando es del 10 por ciento, conforme a la Constitución”, y en otras empresas se paga sin mayores problemas, dijo.

Además, los huelguistas demandan mejoras en las condiciones de seguridad de la mina, pues “hay lugares muy calientes o flojos” en ella, y el cese de las contrataciones de personal a través de empresas de outsourcing.

Como se recordará, la Mina Tizapa fue revisada en el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC en mayo de este año, por la “presunta denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva”.

En un comunicado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con fecha del 5 de junio pasado, se indicó que “en los resultados de la investigación que México compartió a Estados Unidos el pasado 17 de mayo de 2024, se determinó la existencia de ciertas acciones de la empresa que presuntamente constituyeron transgresiones a la legislación laboral mexicana y una denegación de derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva por parte de la Minera Tizapa”.

Te puede interesar: “Ahí vienen las reformas”, asevera AMLO desde Texcoco.