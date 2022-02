Advierte Barbosa que estafadores están haciendo negocios con falsas pruebas Covid

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, advirtió que estafadores están haciendo negocios con pruebas fraudulentas para supuestamente detectar la infección de coronavirus y dijo que es necesario dar a conocer el padrón sobre los laboratorios autorizados que tiene el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos Doctor Manuel Martínez Báez (Indre).

En conferencia de prensa, al titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García le preguntaron sobre la proliferación de negocios que ofrecen exámenes para detectar el Covid-19 en espacios como estacionamientos de centros comerciales.

- Anuncio -

El funcionario señaló que sí hay sitios que pueden estar aplicando pruebas de baja calidad o apócrifas y dijo que es mejor que los interesados acudan a lugares autorizados por el Indre.

“Las pruebas que se deben realizar o debemos realizarnos todos, las y los poblanos, tienen que estar avaladas por el Indre. Hay pruebas antigénicas y PCR, pero deben estar avaladas por el Indre, porque hay muchas pruebas que aunque se menciona que son antigénicas o de PCR son de mala calidad o baja especificidad y sensibilidad y no funcionan y dan muchos falsos negativos y muchos falsos positivos”, manifestó.

Agregó que la Comisión Federal para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios, “por supuesto que tiene campañas de vigilancia para todos los puestos donde realizan las pruebas y voy a solicitar la ficha técnica para que nos diga cuántos ha visitado y cuántos, en el supuesto de que no tengan las pruebas avaladas, han cerrado”.

- Anuncio -

Al respecto, el gobernador estableció: “ese informe sí hay que tenerlo y, bueno, el negocio de una buena parte de estafadores hoy es el Covid y ahora andan haciendo las pruebas y sí estamos en ese tema también todos”.

Actualmente, abundó Barbosa, el comportamiento de las y los poblanos en esta pandemia por el Covid-19 está basado en su autorregulación y ya no en actos de autoridad, es decir, las personas ahora se cuidan por iniciativa propia; sin embargo, no deben de bajar la guardia.

En la habitual videoconferencia de prensa, el mandatario estatal también convocó a los diferentes sectores de la sociedad a acudir a las jornadas desplegadas en Puebla para vacunarse contra el coronavirus.

Señaló que Puebla fue el único estado del país que implementó medidas preventivas y contuvo la propagación del virus a través de decretos; no obstante, dijo que ahora las y los poblanos adquirieron una cultura de sanidad, lo que incluye sana distancia y el uso de cubrebocas y gel antibacterial.

“Hoy todos tenemos que ir por la autorregulación, cuidarnos, usar cubrebocas, sana distancia, llegar a un lugar público y no entrar si hay mucha gente, lo mismo en el transporte; vacunarnos es un acto de prevención, vayan a vacunarse, no caigamos en la confianza, no bajemos la guardia”, finalizó.

La Secretaría de Salud registró en las últimas 24 horas 261 nuevos enfermos de coronavirus, en comparación con los datos de ayer son 64 casos más, también se contabilizaron y 5 defunciones, actualmente hay 144 mil 306 acumulados y 16 mil 651 fallecidos.

El secretario de salud, José Antonio Martínez García explicó que en todo el estado hay 2 mil 733 casos activos distribuidos en 83 municipios, es decir el Covid-19 tiene presencia en el 38 por ciento de la entidad.

Además se tienen registrados 337 pacientes hospitalizados, de éstos 32 están graves por lo que requieren ventilación mecánica asistida.