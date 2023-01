Estados Unidos, su rol en el golpe de Estado en Perú

Por Vijay Prashad, José Carlos Llerena Robles// Globetrotter

Estados Unidos legitimó el golpe de Estado en diciembre contra el presidente Pedro Castillo, culminó los intentos de Fujimori de anular su gobierno.

El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo trabajó en su despacho, durante el que sería su último día como presidente de Perú. Sus abogados revisaban los documentos que mostraban que Castillo triunfaría sobre una tercera moción en el Congreso para destituirlo. La tercera vez que Castillo se enfrentaba a una impugnación del Congreso, pero sus abogados y asesores le decían que tenía ventaja sobre el Congreso en las encuestas de opinión (su índice de aprobación había subido al 31%, el del Congreso apenas rondaba el 10%).

Desde hacía un año, Castillo estaba sometido a una enorme presión por parte de una oligarquía que no veía con buenos ojos a este antiguo profesor. Sorpresivamente, el 7 de diciembre anunció a la prensa que iba a “disolver temporalmente el Congreso” y a “establecer un Gobierno excepcional de emergencia”. Esta medida selló su destino. Castillo y su familia corrieron hacia la Embajada de México, pero fueron detenidos por los militares en la Avenida España, antes de que pudieran llegar a su destino. Posteriormente su familia salió asilada a Mexico..

¿Por qué Pedro Castillo dio el paso fatal de intentar disolver el Congreso cuando estaba claro para sus asesores –como Luis Alberto Mendieta– que se impondría en la votación de la tarde?

La presión pudo con Castillo, a pesar de la evidencia. Desde su elección en julio de 2021, su oponente en las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori, y sus asociados trataron de bloquear su ascenso a la presidencia. Ella trabajó con hombres que tienen estrechos vínculos con el Gobierno de los Estados Unidos y sus agencias de inteligencia. Un miembro del equipo del ex dictador Fujimori, Fernando Rospigliosi, por ejemplo, había intentado en 2005 implicar a la embajada estadounidense en Lima contra Ollanta Humala, quién se presentó en las elecciones presidenciales peruanas de 2006. Vladimiro Montesinos, ex agente de la CIA que cumple condena en una prisión de Perú, envió mensajes a Pedro Rejas, ex comandante del ejército peruano, para que fuera “a la embajada de los Estados Unidos y hablara con el oficial de inteligencia de la embajada”, para intentar influir en las elecciones presidenciales peruanas de 2021. Justo antes de las elecciones, EE. UU. envió a una ex agente de la CIA, Lisa Kenna, como embajadora en Lima. Se reunió con el ministro de Defensa de Perú, Gustavo Bobbio, el 6 de diciembre y al día siguiente envió un tuit de denuncia contra la medida de Castillo de disolver el Congreso (el 8 de diciembre, tras la destitución de Castillo, el Gobierno estadounidense reconoció al Gobierno espurio de Perú).

Una figura clave en la campaña de presión parece haber sido Mariano Alvarado, oficial de operaciones del Grupo de Asistencia y Asesoramiento Militar (MAAG), que funciona efectivamente como agregado de Defensa de los Estados Unidos. Se dice que funcionarios como Alvarado, que están en estrecho contacto con los generales militares peruanos, les dieron luz verde para actuar contra Castillo. También es sabido que la última llamada telefónica que Castillo tomó antes de abandonar el palacio presidencial provino de la Embajada de los Estados Unidos. Es probable que le advirtieran que huyera a la embajada de una potencia amiga, lo que le haría parecer débil.

La respuesta del pueblo pobre, indígenas y campesinos en su mayoría, pero también Mineros, fue mayúscula y recibió la represión con más de 20 muertos y muchos heridos. Las exigencias siguen en pie: Cerrar el Congreso golpista, convocar a nuevas elecciones inmediatas (el Congreso oligarca las ha definido para 2024) y llamar a una Asamblea Constituyente popular. La conciencia popular crece, la fuerza se organiza a pesar de la división de las izquierdas, las luchas continúan, la represión no detendrá al pueblo.

Colombia ACUERDO DE ALIVIO PARA CRISIS HUMANITARIAS

Presentamos 2 textos del Ejército de Liberación Nacional, el primero es el planteamientos del ELN para aliviar las crisis humanitarias, hace eco con el reciente Congreso Campesino y con los planteamientos que desde las cárceles de Colombia hacen los presos políticos. El segundo muestra la situación del paramilitarismo y del comportamiento militar en regiones de ese país, a pesar del cambio de gobierno. La Segunda Fase del Diálogo entre el gobierno de Petro y el Ejército de Liberación Nacional se realizará en enero de 2023 en México.

La Mesa de Diálogos de Caracas ha producido acuerdos iniciales destinados al alivio de crisis humanitarias en los territorios más afectados por los planes de Guerra heredados del viejo régimen.

Dada la crisis humanitaria que sufren extensos territorios del país por efectos de la Guerra contrainsurgente, vamos a sumar esfuerzos entre la Oficina del Alto Comisionado de Paz y los Gestores de Paz del Ejército Liberación Nacional (ELN), para con las comunidades y encontrar soluciones inmediatas de alivio humanitario, además proyectar con ellas soluciones de mediano y largo plazo.

2- Otro caso de grave crisis humanitaria es el que padece la Población Privada de la Libertad en las cárceles estatales, que cubre tanto a los luchadores políticos perseguidos y guerrilleros Prisioneros de Guerra, así como a los más de cien mil colombianos que siendo víctimas de los efectos criminógenos del capitalismo neoliberal, el único trato que reciben es la degradación a que son sometidos en estas cárceles; para ellos también esta Mesa de Diálogos está buscando medidas humanitarias.

3- En las dos semanas de diálogos entre las Delegaciones del Gobierno Nacional y del ELN, además nos hemos ocupado en acordar criterios para el buen funcionamiento de la Mesa y su comunicación e interrelación con la sociedad colombiana y los países e instituciones que acompañan este Proceso de Paz.

Delegación de Diálogos del ELN Caracas, Waraira Repano Diciembre 4 de 2022

SIGUE ALIANZA DE MILITARES Y PARAMILITARES EN CHOCÓ

Frente Occidental

La depuración de la oficialidad militar se ha quedado en la cúpula, mientras los niveles medios que comandan operaciones en los territorios continúan en colusión con todas las mafias y Carteles del narcotráfico, como lo denuncia este Comunicado del Frente de Guerra Occidental.

El Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del Ejército de Liberación Nacional (ELN) saludamos a la opinión pública nacional e internacional y le informamos sobre el matrimonio entre la Fuerza Pública y el Clan del Golfo en el departamento del Chocó y parte de Antioquia.

Hechos puntuales que pueden ser verificables como operativos conjuntos contra unidades nuestras en el Baudó y lugares donde se acantonan paramilitares y militares a escasos minutos los uno de los otros de manera pública y descarada.

Por ejemplo, los paramilitares están en Puerto Ángel y el Ejército en San Francisco Cogucho; el Ejército en Chanchajorio Arauca y los paracos tranquilos ahí de vecinos; la misma situación pasa en Pizarro, Ciriru, Bajo Calima, Itsmina, también en Ituango, Antioquia, en el puente Filo la araña. Falsos combates realizados en el río San Juan sin resultar bajas en ninguno de los dos lados, apenas forman balaceras botando munición al aire para engañar a los pobladores.

¿Entonces quiénes son los responsables de dicha alianza? Es el Gobierno nacional o el Comandante de la Séptima División General Óscar Murillo o los Comandantes de Batallón; con los Gobiernos anteriores no era raro dicha convivencia, igual los paramilitares han sido una fuerza funcional al Estado, pero del Gobierno actual si se espera el deslinde del paramilitarismo, de lo contrario de no verse hechos reales, de qué Paz Total nos habla, ¿o solo buscan el desarme del ELN para que después nos acribillen, como viene sucediendo con los excombatientes de la exfarc?

De tal manera que en el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez no vemos con buenos ojos lo que viene sucediendo, ya que lo único que nos garantiza la vida mientras exista la dicha macabra alianza entre la Fuerza Pública y paramilitarismo, son las armas que aún portamos.

¡¡Colombia para los trabajadores! ¡Ni un paso atrás, liberación o muerte!

Frente de Guerra Occidental Omar Gómez Ejército de Liberación Nacional Montañas del occidente colombiano.

La violencia de las horas

Todos han muerto.

Murió doña Antonia, la ronca, que hacía pan barato en el

burgo.

Murió el cura Santiago, a quien placía le saludasen los jóvenes

y las mozas, respondiéndoles a todos, indistintamente: “Buenos

días, José! Buenos días María!”

Murió aquella joven rubia, Carlota, dejando un hijito de meses,

que luego también murió, a los ocho días de la madre.

Murió mi tía Albina, que solía cantar tiempos y modos de heredad,

en tanto cosía en los corredores, para Isidora, la criada de

oficio, la honrosísima mujer.

Murió un viejo tuerto, su nombre no recuerdo, pero dormía al

sol de la mañana, sentado ante la puerta del hojalatero de la esquina.

Murió Rayo, el perro de mi altura, herido de un balazo de no

se sabe quién.

Murió Lucas, mi cuñado en la paz de las cinturas, de quien me

acuerdo cuando llueve y no hay nadie en mi experiencia.

Murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana y mi

hermano en mi víscera sangrienta, los tres ligados por un género

triste de tristeza, en el mes de agosto de años sucesivos.

Murió el músico Méndez, alto y muy borracho, que solfeaba

en su clarinete tocatas melancólicas, a cuyo articulado se dormíanlas gallinas de mi barrio,

mucho antes de que el sol se

fuese.

Murió mi eternidad y estoy velándola.

César Vallejo (Perú, 1892 – París, 1938)

