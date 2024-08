Estados Unidos ante la reinvención de México

No es exageración decir que, en la elección presidencial del 5 de noviembre, en Estados Unidos (EU), se juega no sólo el destino de este país sino, en buena medida, del resto del mundo considerando las influencias que sus gobiernos han generado y ejercido en las guerras, los gobiernos de las demás naciones, y la desmedida fuerza política que posee en la ONU donde ni la asamblea general puede vencer el sentido de sus decisiones. Esta elección quedará marcada por el inusual relevo de uno de los contendientes a media campaña. La Convención del Partido Demócrata avaló, como sustituta de Joe Biden, la candidatura de Kamala Harris y su compañero de fórmula Tim Walz; para hacer frente a los del Partido Republicano, representado por la dupla Donald Trump y J. D. Vance. El tercer candidato en la elección, Robert F. Kennedy Jr., cuya presencia entre el electorado es casi testimonial, apunta al retiro. (Robert F. Kennedy está por abandonar la carrera presidencial en EU, dicen medios (msn.com)). Cualquier pacto público en el que Trump acepte una declinación de Kennedy, o una alianza, será confesión tácita de debilidad electoral. La disputa real por la Casa Blanca continuará siendo la tradicional en la vida política de EU.

Barack Obama, en la convención demócrata, dijo que: <<Esta será una contienda muy cerrada en un país dividido>>. Sin embargo, van surgiendo señales que apuntan a que la candidatura republicana, paulatinamente, irá a un despeñadero cuya expresión es la decadencia discursiva en la oferta de campaña de Trump, que no alcanza a ser un proyecto de país sino, simplemente, una redición de su anterior presidencia; es decir, nada nuevo ofrece al electorado. Frente a sus fanatizados seguidores parece no tener problema alguno por la cauda de causas penales abiertas en su contra derivadas de los sucesos del asalto al Capitolio, su intento de anular la elección que perdió ante Joe Biden, y el grotesco episodio con la actriz Stormy Daniels. Como si faltara en su campaña, practica la piratería musical. (Foo Fighters piden a Donald Trump dejar de usar una de sus famosas canciones para su campaña (msn.com). Si sus seguidores le han extendido un perdón anticipado por tales conductas, buena parte de la población reprueba tales hechos por inaceptables para quien aspira a ser presidente de una nación.

Soberbio en su decisión de construir el muro fronterizo que “los mexicanos acabarán pagando”, la altura del muro le impidió ver, siendo presidente de EU durante casi dos años en que coexistió con ella, el fenómeno que estaba creciendo en el vecino país del sur: la reinvención política de México que, ahora como candidato, pretende combatir cuando ésta ya mostró resultados políticos, económicos, y sociales tangibles para los mexicanos, incluyendo a los radicados en EU. Tres hechos confluirán en la sostenida caída de la campaña presidencial de Trump: la sustitución de la candidatura demócrata, el madruguete que le significó la “mágica” entrega del Mayo Zambada y el hijo del Chapo Guzmán a las autoridades judiciales estadunidenses y, su absurda amenaza de romper relaciones comerciales con México en caso de ganar la elección.

Durante el tiempo que Joe Biden fue el candidato demócrata, mostró algunas conductas poco comprensibles en el contexto en que se dieron, al grado que parte de la prensa las calificó como derivadas de su avanzada edad; Trump, sin consideración alguna, para efectos de campaña, hizo mofa de esas conductas y no dudó en atribuirlas a que Biden ya estaba viejo. Estos señalamientos terminaron por orillar al demócrata a declinar en su intento de participar en la elección, dando lugar al proceso de designación de Kamala Harris como candidata sustituta. Como si fuese karma, desde la emergencia de ésta como aspirante a suceder a Biden en la candidatura, Trump adquirió el rol político de “viejo”, apreciable no sólo en los planteamientos de campaña sino en el marcado contraste de apariencia física entre el sempiterno gesto furibundo con el que hace arenga del eslogan MAGA (Make América Great Again) en sus concentraciones públicas; y, la sonrisa o franca carcajada que acompaña comúnmente a Harris en sus eventos de campaña.

La designación del exgobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, como acompañante de fórmula para la vicepresidencia, ha reforzado el contraste debido a las conocidas inclinaciones progresistas con las que gobernó su estado y que, al parecer, resultan inquietantes para la dupla republicana: <<La meta, dijo, es construir un país donde los trabajadores sean primero, donde la salud y la vivienda sean derechos humanos y donde el gobierno se quede fuera de tu recámara>>. Trump lo ha etiquetado de “izquierdoso radical”. Lo que ya se advierte como una fragilidad política de los republicanos fue el hecho simple de que Walz los tildara de “gente rara”, suficiente para que Trump y Vance enfurecieran sobremanera: <<La elección del senador Vance quizá no haya sido la mejor decisión de Trump. Sus ideas sobre las mujeres sin hijos, su actitud en los mítines, se han convertido en el centro de las críticas y memes y Walz, un político “con colmillo”, aprovechó el momento para soltar, en cadena nacional: “Hay gente rara en el otro lado. Y no lo endulces: son ideas raras”>>. (Tim Walz, el gobernador que enfureció a los republicanos por llamarlos “raros” (eluniversal.com.mx)).

El tema de la delincuencia parece incomodar a Trump, siempre y cuando no lo utilice él como propaganda para atacar a sus adversarios. Recientemente, se retiró de una entrevista luego que un periodista le pidiera sustentar sus afirmaciones de que la delincuencia está aumentando bajo la presidencia de Biden, y le hiciera preguntas sobre las estadísticas de delincuencia. (Trump se retira de una entrevista luego de que cuestionaran sus afirmaciones sobre la delincuencia (msn.com). El suceso es revelador de que la campaña del republicano puede estar basada más en estereotipos ideológicos que en el estudio, análisis, y reflexión de la realidad social; más en la propaganda, que pensando en cambiar las condiciones de vida de millones de estadunidenses que viven en condiciones precarias. Prototipo del político de derecha, Trump recurre a la generalidad: “actualmente, se está produciendo una ola de delitos”, “a niveles nunca antes vistos”, “La cantidad de delitos que hay es increíble”, “este aumento, está relacionado con la candidatura de Kamala Harris”; en lo que parece ser un método inverso para culpar a los adversarios, pues, los porcentajes de tasas nacionales de delitos violentos y contra la propiedad han caído desde que Trump dejó el cargo, según señalan The Detroit News y otros medios. (Ídem).

La delincuencia organizada en México, también ocupa un destacado lugar en su campaña: <<El candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que México está petrificado ante los cárteles del narcotráfico y es tal su poder, que en dos minutos podrían tirar al presidente de la República. En entrevista con la cadena Fox News, el también expresidente estadounidense afirmó que “absolutamente” sigue sobre la mesa la posibilidad de atacar a estos grupos criminales en territorio mexicano>>. (México está petrificado ante cárteles, en dos minutos tiran al presidente, afirma Trump; insiste en atacarlos (msn.com). Sin embargo, en lo que pareciera ser un madruguete, este tremendo discurso le fue tirado por alguien que, igual que él, conoce la realidad de las relaciones de los gobiernos de EU con los cárteles de la droga asentados en México, que hicieron posible que, sin pedido de extradición, ni trámite aéreo para cruzar la frontera, en un avión “clonado”, sin que nada se sepa del piloto, y al margen de las autoridades mexicanas; al parecer, en acuerdo directo con uno de los hijos del Chapo Guzmán, llegaron a suelo estadunidense -nada se ha dicho sobre si tenían pasaporte y visa de ingreso- Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, para entregarse a la justicia. Con el discurso de que <<Trump daría a México un corto periodo de tiempo para vigilar la frontera en común, pero como está seguro que no lo hará bien, “luego van a ver cómo comienza la acción”>>, Vance aseguró que <<aunque no puede decirlo, el Gobierno mexicano quiere que Trump sea enérgico contra los cárteles porque están desestabilizando al país y contribuyendo a que tengan ganancias de miles de millones de dólares. México ya no va a ser un país real, se van a convertir en un narcoestado a menos que consigamos algún control sobre esto>>. Estas demagógicas afirmaciones denotan que Trump y Vance querían apuntarse ese “triunfo” para su campaña, pero les comieron el mandado.

El mayor punto de quiebre entre ambas campañas lo están dando, por el lado demócrata, los discursos de Walz y Bernie Sanders pronunciados en la Convención del partido. Este último expresó: <<…que 60 por ciento de la población del país sigue viviendo quincena a quincena. Insistió en la agenda inconclusa progresista de incrementar impuestos a los ricos, ampliar el acceso a la salud para los adultos mayores, elevar el salario mínimo y reformar el sistema electoral para que los multimillonarios no puedan comprar las elecciones>>. Por el lado republicano, Trump ha expuesto algo que, por donde quiera que se mire, parece un disparate: <<Le podían haber dicho a México: si no lo hacen no vamos a comerciar con ustedes, no haremos tratos con ustedes, no dejaremos que vendan sus autos en Estados Unidos… a estos ridículos. Ellos nos quitaron 32 por ciento de nuestra industria automotriz durante muchos años, están construyendo algunas de las plantas automotrices más grandes del mundo; ellos creen que van a fabricar esos carros y después enviarlos a Estados Unidos sin pagar impuestos. Eso no va a pasar. Pondremos un arancel de 100 a 200 por ciento. No vamos a permitir que eso pase”, prometió el republicano>>. (La Jornada – Amaga Trump con romper la relación comercial con el país).

La decadencia política de Donald Trump deja ver ya sus efectos, al advertirse que Harris y Walz, en breve tiempo, aparecen en las encuestas con empate técnico o, en algunas, por encima de ese Trump que, después de recibir un misterioso balazo en la oreja, daba por inminente su retorno a la presidencia. Ahora, cuando sus seguidores se dan el lujo de corear <<amamos a Hitler, amamos a Trump>> en algunos de sus actos de campaña; la poca concurrencia que se observa en ellos; y que, de plano, <<Trump ha ofrecido a los donantes, durante los eventos de recaudación de fondos, establecer políticas que les favorezcan, incluyendo la reducción de los impuestos corporativos, al tiempo que les ha ofrecido aprobar permisos de exploración petrolera y terminar con las manifestaciones propalestinas en los Estados Unidos>>, (Las corporaciones contra Kamala (msn.com), su campaña resentirá la reinvención política de México puesta en marcha y desarrollada por el presidente López Obrador, cuyos resultados quedaron a la vista de todos los estadunidenses. Por lo menos en el discurso, los aspirantes demócratas parecen inclinarse un poco hacia la nueva política mexicana.

El politólogo John Mearsheimer, de la Universidad de Chicago, dice: <<Quien sea que gane la elección presidencial, toda esta dinámica política no cambiará, y hasta podría empeorar. Creo que Estados Unidos está en apuros en tres áreas diferentes del mundo. Una es Europa, y aquí estamos hablando de la guerra en Ucrania. Segunda es Asia del este, y ahí estamos hablando de la competencia entre Estados Unidos y China. Tercera es Medio Oriente, y ahí estamos hablando principalmente sobre el apoyo estadunidense al genocidio en Gaza perpetrado por Israel>>. (La Jornada: Superhalcones dominan la política exterior del Partido Demócrata). Debe ser muy triste para los estadunidenses tener que elegir entre demócratas y republicanos, pues, significa optar por que las políticas de Estado continúen, o empeoren; y Trump representa el empeoramiento. (Trump manda mensaje a México en conferencia de ultraderecha; busca proteger “nuestras fronteras y defender el Estado de Derecho en México y en EU” (msn.com). Oprah Winfrey lo ha descrito magistralmente: <<Tenemos que optar por el sentido común sobre el sin sentido>>, aludiendo a la elección entre Harris y Trump.

Es altamente probable que los migrantes mexicanos que votan en EU, en su gran mayoría, lo hagan por los demócratas. Noviembre lo dirá.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 26 de agosto de 2024.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO