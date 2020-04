Estadísticas, bikinis y Covid-19

Un extraordinario maestro de estadística llamado Hugo Tudón, me explicaba en una forma particularmente ocurrente, que “Las estadísticas son como los bikinis, que muestran lo más atractivo, pero ocultan… lo más importante”. Esto se puede valorar cuando se compran billetes de lotería, se juega a los pronósticos deportivos, se hacen apuestas en los casinos o se participa en grandes rifas donde, indudable e inexorablemente, como se dice vulgarmente, la casa siempre ganará.

Ganar es tan infrecuente que hablamos en una forma literal de tirar el dinero; sin embargo, muy dentro de nosotros, siempre se alberga una esperanza de obtener un gran beneficio con el simple hecho de apostar.

En efecto, hablar de probabilidad y posibilidad es como referirse a lo cierto y lo falso. Pero si bien la probabilidad es algo que de alguna manera se puede medir, contabilizar, registrar o expresar con números, nos comenzamos a enfrentar a una serie de conceptos abstractos y de interpretaciones asombrosamente complejas. Por ejemplo, la posibilidad de que “me caiga encima un rayo” existe, en una forma muy remota, pero existe; sin embargo hablando de la probabilidad de ser alcanzados por el relámpago es tan lejana, que nunca estamos pensando en eso cuando salimos de la casa o el trabajo, un día lluvioso, para llevar a cabo nuestras actividades cotidianas, más allá del temor de darnos una buena mojada.

Conozco gente que experimenta pánico al subirse a un avión, aunque está plenamente confirmado que las aeronaves constituyen una de las formas más seguras de viajar. De hecho, mueren más personas en accidentes peatonales a cada momento que individuos sujetos a accidentes aéreos. Por supuesto, la probabilidad de sobrevivir a un “avionazo” es menor a la de poder salir adelante después de un percance sufrido en un transporte público, que constituye un real y verdadero “deporte extremo” con un peligro latente; sin embargo, comúnmente salimos a las calles sin hacernos esta serie de preguntas.

Estas circunstancias se deben a una cantidad de variables que no se pueden valorar en su conjunto y bajo formas estáticas. Sabemos que el agua destilada se congela, es decir que pasa del estado líquido al sólido, a los cero grados centígrados a nivel del mar y también que se convertirá en vapor a los cien grados. Esto es una constante y podríamos repetir este proceso en infinitas ocasiones, obteniendo el mismo resultado. Hablamos de una constante. Pero el simple hecho de dirigir la mirada alrededor nos mostrará que vivimos en un medio extraordinariamente dinámico con una cantidad inconmensurable de variables que va a estar cambiando de tiempo en tiempo, e incluso en fracciones de segundo, bajo diversas circunstancias, es decir, dentro del mismo tiempo.

Todos estos pensamientos me surgen cuando percibo la irracional, insensata, disparatada y absurda interpretación que algunos periodistas hacen de las estadísticas que actualmente son divulgadas por las autoridades de salud en medio de esta crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus Covid-19.

El Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, ​​​​​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien dicho sea de paso, se encuentra llevando a cabo un extraordinario papel como vocero de la Secretaría de Salud, recientemente expresó estadísticamente que “por cada caso confirmado de padecer Covid-19, existen probablemente 26,519 casos que no se valoraron clínicamente o que simplemente no se vieron”. Esto desencadenó un alud de críticas destructivas verdaderamente irresponsables que alentaron sentimientos de desconfianza, en la población general.

En Epidemiología existe un estimador de la velocidad con que una enfermedad puede propagarse en una población, conocida como Número Reproductivo Básico que se abrevia como R 0 ; y que se elaboró a partir de la pandemia por el virus de la influenza H1N1, en el año de 2009, cuando todos los médicos fuimos tomados por sorpresa, al tener qué hacer frente a la primera pandemia de gripe en más de 40 años.

Por pocos es conocido que a nivel mundial, en plena oleada inicial de la pandemia, grupos de especialistas en establecer modelos matemáticos de predicción, tomaron datos provenientes de nuestro país (México), para ir determinando las características de difusión de este nuevo virus.

Estos valores varían constantemente, lo que permite suponer que no son exactos pero que definitivamente apoyan la toma de decisiones que para algunos pueden parecer exageradas, pero que definitivamente no lo son. Gracias a estos cálculos, se pueden establecer parámetros decisivos que determinan si una epidemia puede ser controlada o no.

A nivel mundial no hablamos de estadísticas que parecieran exóticos bikinis que tendrían como consecuencia simplemente el perder dinero en apuestas sino de modelos matemáticos que abordan probables números de enfermos y también, con todo lo doloroso que implica, cifras de muertos.

Así podemos inferir que cualquier recomendación de la Secretaría de Salud debe de ser seguida al pie de la letra, sin dudas. Contamos con extraordinarios epidemiólogos que se encuentran trabajando incansablemente en tomas de decisiones extremadamente complejas. Esto, aunado a especialistas mexicanos con reconocimientos sobresalientes a nivel mundial en todas las áreas, deben de brindarnos un alto grado de confianza de que saldremos adelante y en el que, pese a todo, considerando a ésos políticos y periodistas que aprovechan la vulnerabilidad del desconocimiento social, dañan al país, mucho más allá que el nuevo coronavirus Covid-19, buscando mezquinamente la nota, en un beneficio exclusivamente personal.