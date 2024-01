De acuerdo a la sección “Estadística Educativa” de la publicación Principales Cifras del Sistema Educativo Mexicano 2022-2023, Gracia, México contaría a la fecha de la divulgación del anuario, con 34 691 699 alumnos y de ellos, el 50.47%, serían mujeres (17 509 600) y el resto 49.51% hombres (17 172 099); 2 135 123 docentes y 259 746 escuelas. De ese gran total, el 15.37% (5 330 744) alumnos asistirían a instituciones privadas y a ellos les atenderían 495 775 docentes (23.21%), en 42 458 escuelas (16.34%). De los 34 millones de alumnos citados, 24 109 222 (69.49%) cursarían educación básica; 5 379 859 (15.50%) educación media superior y el resto, 5 192 618 (14.96%) educación superior. La diferencia entre quienes asisten a media superior y superior ascendería a 187 241 alumnos.

De los 24 109 222 reportados en educación básica, 217 371 (0.90%) corresponderían a educación inicial; 4 334 938 (17.98%) a educación preescolar; 13 345 969 (55.35%) a educación primaria y 6 210 924 (25.76%) secundaria, respectivamente. El 10.86% de las y los alumnos de educación básica asistirían a escuelas particulares, lo mismo que el 56.56% de quienes cursan inicial; tan solo el 13.49% de quienes asisten a preescolar y 9.85% a primaria. El 9.60% cursa la educación secundaria en una escuela particular. El 57.34% (1 224 351) de las y los docentes laborarían en una escuela de educación básica, y de ellos, el 0.81% (9 988) prestaría sus servicios en educación inicial; el 18.78% (229 972) en preescolar; el 46.70% (571 832) en primaria; el 33.69% (412 559) en secundaria; el 19.69% (420 463) en educación media superior y el 22.96% (490 309) en superior. Por lo que hace al número de escuelas, 229 691 de las 259 746 corresponderían a educación básica (88.42%); 21 266 (8.19%) a media superior y 8 789 (3.37%) a superior.

La Estadística Educativa Puebla reportaría la existencia de 2 005 293 alumnos, el 8.3% del total nacional; de ellos, 1 024 985 mujeres (51.11%) y 980 308 hombres; a su servicio se encontrarían 103 712 docentes, el 4.85% del total nacional y 14 510 escuelas que correspondería al 5.58%. De los 2 millones y fracción de estudiantes, 343 553, el 17.13% del total estatal, asistiría a instituciones particulares; serían atendidos por 29 319 docentes (28.26%) y asistirían a 2 471 (17.02%) planteles educativos y el resto 12 039 (83.56%), a escuelas públicas. El 68.13% de la matrícula total poblana (1 366 356) cursaría educación básica, y de ellos, 678 731 (49.67%) serían mujeres y el resto 687 624 hombres; a su servicio estarían 62 613 docentes (60.37%) y 12 125 (8.36%) escuelas. El 9.24% de los mencionados (126 309) asistiría a instituciones privadas y contaría con una plantilla de 9 095 (14.52%) docentes y 1 635 escuelas (7.41%). La Educación media superior contaría con una matrícula de 284 751 estudiantes, el 14.19% del total estatal; de las que 148,779 (52,24%) serían mujeres y el resto, 135 972 hombres; atendidos por 16 809 (16.20%) docentes en 1 805 (12.43%) escuelas. La educación superior estaría integrada por 354 186 (17.66%) estudiantes y de ellos 197 475 (55.75%) serían mujeres y 156 711 hombres, atendidos por 24 290 docentes (23.42% del total estatal) en 580 (3.99%) escuelas.

La sección de referencia permitiría consultar “otros indicadores”, tales como los de cobertura (tasa bruta de escolarización), definida en el glosario de términos como el “Número total de alumnos en un nivel educativo al inicio del ciclo escolar, por cada 100 personas del grupo de población con la edad reglamentaria para cursar ese nivel”; y que, en educación básica ascendería, en el ciclo escolar 2022-2023, al 91.1% (nacional y local); al 100.2% en media superior (ambos casos) y en superior al 73.4% (nacional y local); o la esperanza de vida escolar que en ambos casos se fijaría en casi 14 años (grados), equivalentes a la educación obligatoria más 1 de licenciatura, aunque el grado promedio de escolaridad se establecería en solo 10.1 años (1 de preescolar, 6 de primaria y 3 de secundaria). El analfabetismo por su parte alcanzaría tanto a nivel nacional como estatal, a solo al 4.2% de la población.

Los cuadros consultados permitirían conocer algunas desproporciones notables, al revisar algunos de los indicadores; por ejemplo, mientras que la entidad de Zaragoza atendería al 8.3% de estudiantes en la República Mexicana; el porcentaje de docentes y de escuelas que les atenderían ascendería sólo al 4.85% del total nacional en el primer rubro (docentes) y al 5.58% en el segundo (escuelas); diferendo que podría significar un mayor número de estudiantes por docentes y por escuela y si bien, podría especularse que esa presión disminuiría al asistir a escuelas particulares, un mayor número de estudiantes en Puebla que a nivel nacional (17.13% vs 15.36%), ser atendidos por un porcentaje mayor de docentes de manera local (28.26% vs 23.21%) y contar con una mayor proporción de escuelas en Puebla a las que acudir (17.02% vs 16.34%).

Otro de los indicadores que destacaría por sí mismo sería el de los casi 10 puntos porcentuales de diferencia entre las mujeres y los hombres –favorable a las mujeres- que estudian educación superior en el Estado de Puebla, porcentaje mayor en 2.03% al comportamiento del promedio nacional y sin importar que al inicio de la trayectoria escolar (educación básica) se inscribieran en la entidad más hombres que mujeres (50.33% por 49.67%).

No obstante y que faltaría un buen trecho que recorrer Gracia, la educación inicial, reconocida por el Artículo 3º constitucional como un derecho, se encontraría todavía en pañales al atenderse, de acuerdo a la estadística educativa, tan solo a 217 391 infantes en la república por 5 178 en Puebla, cifras que equivaldrían al 0.62% en el ámbito federal y al 0.25% en la entidad de referencia; ausencia de la escuela que se alargaría hasta el tercer grado de preescolar para 1 de cada 3 niñas y niños a pesar de ser obligatoria desde el 2006 sin embargo, habría que recordar, que la “ocasión perdida no volvería más en la vida”.