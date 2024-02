Espíritu Maravilla

Si estás perdiendo la fe en la naturaleza humana,

sal y mira un maratón.

Kathrine Switzer

El domingo 24 de septiembre de 2023, se celebró el Maratón de Berlín. Era un evento de altísimo nivel debido principalmente a que se pronosticaba que Eliud Kipchoge rompería su propio récord mundial y además lo haría por debajo de los 120 minutos; sin embargo, mirando más entre la gente, asistía también un grupo de mexicanos que contaba entre sus filas con Angélica Maravilla, quien pisaba Berlín con un objetivo muy claro en esta competencia, sacar el maratón en tres horas quince. Si lo planteamos en el tiempo del que disponemos cada día, tres horas quince es un espacio relativamente breve para vivir tanto ¿En tres horas quince, vas al super, al cine o te corres un maratón?

Para Maravilla la respuesta es clara. Maratón. El maratón es una carrera de 42 kilómetros 195 metros. Es la prueba más larga del atletismo. Correr un maratón implica esfuerzo físico, pero sobre todo mental, pues el proceso de preparación es muy demandante, te comprometes o fracasas. No sólo se trata del día de la carrera, sino de todo el entrenamiento dedicado, un maratón es un proyecto sobre nosotros mismos. Así lo experimentó Maravilla los meses previos a su llegada a la capital alemana. Días de levantarse antes del alba, al filo de las tres o cuatro de la madrugada, hacer su ruta, reventar a veces quince, veinte y hasta treinta kilómetros antes de ir al trabajo.

El maratón es un umbral, Maravilla lo cruza al filo de las tres horas veinte. Está emocionada y a la vez insatisfecha, las tres horas quince se le han escapado de las manos. Cinco minutos lectores, la realidad sólo está desfasada de los sueños por cinco minutos. Para un corredor está muy claro, hay que bajar el reloj, hay que correr más rápido, hacernos más fuertes, controlar la respiración, prevenir las lesiones. El balance de todo ello se convierte en ese tiempo con el que muchos sólo podemos soñar, en el caso de Maravilla, seguramente se volverá más rápida, mejor y bajará sus tiempos persiguiendo ese punto en el que los sueños y la realidad se alinean momentáneamente.

- Advertisement -

Sobre los distintos momentos del maratón, Maravilla nos platica, que el ambiente en Berlín era extraordinario, había montones de gente plantados en toda la ruta, la playera de Maravilla es la Bandera Mexicana, resuena y contra resuena México entre los vítores que le dedican ¡Vamos Angélica! ¡Felicidades! ¡Vamos México! Se invade de voces el aire a su alrededor y se vuelven aquellos ánimos, combustible. Corre Maravilla, esos cinco minutos no son más rápidos que tú.

Mientras corre sus pensamientos avanzan junto a ella ¿cuál es el significado de correr? La familia, la vida, la salud, el reto. Maravilla se mantiene pegada a los pacers que marcan las tres quince, se alinea el kilómetro veinticinco y se le viene con todo un dolor en el cuádricep izquierdo, el dolor la vuelve más sensible al camino, a fuerza de cada zancada, corta de tajo otros pensamientos y pone de frente la idea de parar; los corredores tienen mentes muy fuertes, mantienen ideas suspendidas en su cabeza durante largas jornadas en las que además forzan su cuerpo de manera sostenida. Correr es muy parecido a jugar ajedrez.

- Advertisement -

Maravilla decide bajar un poco la velocidad, como corredora con experiencia está gestionando el dolor, está acostumbrando su cuerpo a él, porque si bien no cuenta con toda la fuerza del músculo, todas sus neuronas la van a llevar hasta la meta. Para Maravilla, corres con la mente. Cuando siente de nuevo toda la potencia de sus piernas, remonta nuevamente a los pacers de tres quince, se mantiene un momento, pero está dolorida, apacigua el paso, se abre a la posibilidad de cerrar a tres veinte.

Cuando ocurre que, al entrar en una curva, casi al final del recorrido, encuentra una porra increíble en ambos lados de Leipzieger Straße, le gritaban ¡México! ¡Anyelica! Aplauden, ella se deja llenar de toda esa energía, siente como su piel se pone toda chinita, es uno de los momentos más significativos en toda esta jornada. Todos los corredores vibramos al sentir esto, una pre-meta, esa sensación mental de haberlo logrado estando a unos pocos metros del final. Te sientes victorioso y como no has terminado, abres los pistones de tus piernas y dejas fluir toda la energía que te obsequiaron con sus porras, aceleras.

Maravilla cruza la meta en tres horas y veintitrés minutos según el control del Maratón, en su propio dispositivo se leen tres horas veinte ¡Tres horas veinte! Cruzas la meta, revives todas las metas que has cruzado, se encarnan los recuerdos ¿te duelen las piernas como en la primera de Bonafont? ¿o como cuando llegaste cuarta en el UTMX reventando el reloj en 13 horas? ¿O en el 2022 cuando llegaste primera en Villa del Carbón completándolo en once horas? Cruzas la meta con la fuerza que terminas cada entrenamiento, como cuando entrenabas en “la pila” y en “el ocotal”.

Recuerdas que lo hiciste, que lo haces, que te fuiste detrás de los pacers de tres quince y eras la única mujer, además de latina y mexicana. Y que a los hombres no les gusta, les incomoda, que te formaron paredes para bloquear tu avance, yendo ellos a menos velocidad. La batalla de los géneros es general, la pista de carreras no es la excepción. Tu no darás tregua, porque ante una artimaña es una puesta a prueba de tu entrenamiento, los superas, los rodeas, los dejas atrás, continuas. Con los años de entrenamiento incursionaste en Trail, en la ultra distancia, en las escapadas de entrene a las montañas, te gusta la altura porque suena a volar y volar siempre ha sido una expresión de la libertad, igual que correr.

Expongo estas emociones como ejemplo de la enorme variedad de experiencias que se recogen a través de correr, emociones que acompañan al corredor, pensamientos que se aglutinan y a veces se ausentan, recuerdos de ideas pasadas que venían a la cabeza también mientras corrías, pero mucho tiempo atrás. Correr es ese diálogo muy al estilo de la libre asociación, que durante toda la carrera te pone a platicar de todos los temas que te son relevantes. Correr es una reflexión ¿En qué piensas cuando corres? ¿En que pensaba Maravilla? ¿En sus hijos Andrea, Kymani y Michelle? ¿En la calificación a Mont Blank que se perdió con la pandemia? ¿piensas en Boston?

Retomo tu ejemplo Maravilla, que una vez a orillas de una presa, escogiste correr entre cactáceas y espinarte, antes que retirarte. O que ayudaste a un corredor caído a llegar hasta el staff y ponerse a resguardo. El correr es un espíritu, un espíritu elemental al que muchos veneramos, hacemos un credo de libertad que pregonamos con el ejemplo, corriendo a través de las calles, parques, campos, bosques, cerros y montañas. Un espíritu al que le ofrendamos nuestras jornadas y nuestros kilómetros, un espíritu que a cada zancada nos guía en la permanente tarea de volvernos mejores. Un Espíritu libre.

Gracias Angelica Maravilla, por permitirnos conocer algunas de tus experiencias como corredora, como ganadora y como mujer. En tu historia se refleja la historia misma de este deporte: hacerse más fuerte, hacerse más rápido, de cuerpo, pero también de mente. En tu historia se reflejan muchísimos corredores que saborean cada metro ganado en cada entrenamiento. Correr es la Maravilla de la alineación entre cuerpo, mente y espíritu.

#vivirynoservivido