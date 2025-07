Pide Armenta a la Fiscalía que se investigue a morenovallistas involucrados en el espionaje de Pegasus

El gobernador Alejandro Armenta Mier pidió este lunes a la Fiscalía General del Estado investigue y no haya impunidad de los funcionarios del morenovallismo que estuvieron involucrados en el espionaje y la adquisición del software Pegasus, de origen Israelí, que utilizaron como aparato represor de una lista de 300 presos, procesados y perseguidos políticos.

En rueda de prensa, el mandatario estatal afirmó que su gobierno no persigue a nadie, pero tampoco es omiso en este tipo de delitos.

En 2012, el Consejo Estatal de Seguridad Pública reveló que el gobierno del estado pagó 13.9 millones de pesos a la empresa Milipol SA de CV por la compra del sistema de inteligencia policial que permite cruzar base de datos y espiar a opositores políticos, activistas y periodistas.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce el destino del software y si este continúa en manos del gobierno estatal.

“Lo de Pegasus y todas las cosas irregulares se tienen que investigar, se tienen aclarar y si hay sanciones se tienen que hacer, nuestro gobierno no persigue a nadie, pero tampoco es omisos, porque ser la omisión es complicidad y el día de mañana que ya no estemos los órganos de fiscalización van a cuestionar porque no se investigó al respecto”, afirmó.

Armenta Mier aclaró que la investigación no va en contra de una sola persona, sino de un grupo que gobernó con impunidad como delincuencia organizada.

“La investigación no se refiere a la persona, esté o no esté, sino a la forma de gobierno, porque no sólo era una, sino un grupo que gobernó y hubo complicidades; cuando participan más de dos, la ley lo dice que es delincuencia organizada”, dijo en franca alusión al morenovallismo.

Argumentó que en el sexenio de Moreno Valle hubo saqueo y actuaron como delincuencia organizada, por lo que pidió a la fiscal Idamis Pastor Bentacourt que siga la investigación para que no haya impunidad.

“No estamos aquí para tapar a nadie”, sentenció.

Dijo que, como gobierno emanado de Morena, no puedo ser cómplice de nadie, porque sería incongruente con su trayectoria política.

Expuso que el día de mañana, cuando ya no esté al frente del gobierno de Puebla, los órganos de fiscalización podrían determinar no informaron sobre el tema y obstruyeron el curso del proceso de investigación.

“Todo lo que haya compártanlo con la fiscal para que se resuelva, en nuestro terreno está el no ser omisos para no ser cómplices”, recalcó.

Finalmente, el gobernador de Puebla dijo que con estas declaraciones no se incita a nadie a cometer actos fuera de la ley.

Por lo tanto, insistió: “Si hay temas pendientes con Pegasus que se resuelva, así como con el Museo Barroco y Accendo Banco, porque lo mismo queremos cuando ya no estemos en el gobierno”.

