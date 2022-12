Espías de buscadoras podría ser emisaria de grupos delictivos, advierte la Voz de los Desaparecidos

María Luisa Núñez, dirigente de la Voz de los Desaparecidos en Puebla dijo que a pesar de que se denunció la vigilancia de un sujeto a sus actividades y que su temor no es que se trate de un agente oficial sino algo peor: un emisario de grupos delictivos que registran las actividades de su organización.

“No sabemos de qué nivel de gobierno es (el espía), o también, o también por qué no, de los particulares que a lo mejor están implicados en la desaparición de alguien y que a lo mejor les molesta lo que hacemos. No sabemos, esa es la cuestión que no podemos hacer un señalamiento porque pues (el sujeto) no tenía ni un gafete ni nada por el estilo”, expresó la activista en una entrevista con La Jornada de Oriente.

El pasado 11 de diciembre, el colectivo la Voz de los Desaparecidos en Puebla dio a conocer a través de sus redes sociales la imagen de un sujeto que les ha tomado fotografías durante diversos actos públicos, lo cual ha sido condenado por defensores de derechos humanos y activistas, quienes consideran que estas acciones tienen el propósito de intimidar a las madres y padres buscadores.

Vía twitter, la Voz de los Desaparecidos en Puebla publicó una fotografía en la que fue captado un hombre de 50 y tantos años, sentado en una banca del zócalo, con el teléfono celular en disposición de haber estado o estar a punto de hacer un registro visual, cuando las madres y padres buscadoras realizaban en ese lugar una actividad.

La imagen, dada a conocer a las 17:12 horas en el microblog, fue acompañada del siguiente mensaje: “Aquí, los que nos vigilan, toman fotos y graban; hoy en el zócalo durante la Bordada por Nuestros Desaparecidos… Que conste”, ¿lo ubican?

La mayoría de los usuarios de la red social que contestaron dieron por sentado que el individuo de marras es un agente gubernamental, aunque hubo discrepancia sobre si se trataba de un trabajador federal, estatal o municipal.

Hasta ahora, ni la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ni ninguna otra instancia oficial había fijado una postura sobre la denuncia pública hecha por la Voz de los Desaparecidos en Puebla, a pesar de que fue comentada por defensores de derechos humanos, activistas y periodistas.