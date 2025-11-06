Lo testimonial y los claroscuros del teatro delinean la obra Espejismos /Corte A

El teatro verbatim es un género teatral documental que se basa en las palabras textuales de entrevistas reales. En esta técnica, los actores interpretan a personas reales, reproduciendo sus declaraciones sin modificaciones, para abordar temas sociales, históricos o personales.

Este género delinea Espejismos /Corte A, una obra del colectivo Valkirias y Trabuco Teatro, con la dirección y la dramaturgia de Carlos Virgen, en la que se presentan entrevistas de vida de jóvenes que practican la creación escénica en el oriente de la Ciudad de México, construyendo un montaje con fragmentos testimoniales y abordando los claroscuros del teatro como forma de emancipación.

La obra que forma parte del proyecto Memoria reciente del teatro comunitario en México: desarrollo, resignificación y procesos identitarios, El caso de la región Centro, tendrá una presentación en Puebla programada para el martes 9 de diciembre a las 18 horas en la Casa del Libro “Gilberto Bosques Saldívar” de la BUAP.

En la pieza, que cuenta con el financiamiento del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y la coordinación del Seminario Interdisciplinario Representaciones Contemporáneas en México, del Instituto Mora, participan investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco e Iztapalapa, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Iberoamericana, del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli (CITRU) y del propio Instituto Mora, el teatro verbatim es el medio principal para la divulgación de resultados.

En Espejismos/Corte A actúan Jenn Cruz, Dalia Burgoa, Cristian Sánchez, Rosa Luna, Dulce Amatitlán, Horacio Trujillo y el propio director Carlos Virgen, con la asistencia en la dirección de Sofía Giselle, la producción del Instituto Mora, Trabuco Teatro y Valkirias Teatro; el diseño y realización de vestuario de Jenn Cruz y Dalia Burgoa, el diseño de escenografía de Rosa Luna y la propia Jenn Cruz, la escenografía de David Martínez, y la asistencia técnica de Dulce Amatitlán y Malinali Atilano.

Te podría interesar: Secretaría de Cultura federal llama convertir armas incautadas en obras de arte

Asimismo, cuenta con la investigación de Carlos Domínguez y Graciela de Garay, del Instituto Mora; Cristina Tamariz, de la UAM Cuajimalpa; Julio César López, del CITRU; Raúl Cabrera, de la UAM Xochimilco; Hugo Salcedo, de la Iberoamericana; y los investigadores independientes Néstor Gutiérrez y Raúl Rodríguez.

Trabuco Teatro es una compañía que se integra por Mariana Arocena (In Praeséntia), Carlos Virgen (La Bota Teatro) y Horacio Trujillo (In Situ Arte Escénico), quienes han trabajado de manera conjunta desde 2019. En conjunto, han producido una veintena de espectáculos presentándose en los principales foros y teatros independientes de la Ciudad de México, y en países como Costa Rica, Francia y Uruguay.

Mientras que Valkirias Teatro es una compañía de teatro independiente originaria de Ciudad Nezahualcóyotl gestada en 2018 por el proyecto Del Barrio a las tablas conocidas como Las gafas de Mictlantecuhtli. Independizadas en 2023 cambiaron su nombre al actual. Han realizado 18 puestas en escena en las que destacan Receta para el corazón, obra que develó placa por 200 representaciones; Wiccas del Este, Tres actrices en busca de pastorela, y Las preciosas ridículas. Se han presentado en diversos espacios del país, en foros independientes, en casas de cultura, entre otros. En 2024 recibieron la Presea Acomixtli Nezahualcóyotl por su aportación a la cultura en el Estado de México.

Consulta: Farfán sale de Museos Puebla para organizar calendario turístico 2026: Armenta